A falta de algunas semanas para que acabe el Torneo Clausura 2025, y que se conozca al gran campeón de la temporada, la CONMEBOL no dudó en empezar a dar la bienvenida a los clubes que ya tienen seguro su pase directo a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. Es así que, el primer peruano en aparecer en esa nómina, es Universitario de Deportes que con una amplia ventaja en la tabla acumulada fue recibido con los brazos abiertos por el máximo ente del fútbol sudamericano.

El pitazo final tras la importante y agónica victoria frente a Ayacucho FC no solo significó tres puntos vitales para ganar el Clausura. Fue, además, el sello matemático que aseguró el gran objetivo del año: el boleto internacional a una nueva edición del mayor torneo de la región. Minutos después, la validación oficial llegó desde la CONMEBOL.

“¡Clasificado a la CONMEBOL #Libertadores 2026! Bienvenido Universitario”, publicó el máximo ente del fútbol sudamericano en sus canales oficiales. Con esta clasificación, los ‘merengues’ aseguran su tercera participación consecutiva en la fase de grupos del torneo de clubes más prestigioso del continente.

Post de bienvenida de la Conmebol a Universitario para la edición del 2026 de la Copa Libertadores. (Foto: Captura X)

Esta constancia es un reflejo de la solidez de un proyecto deportivo que ha sabido mantenerse, siendo el vigente bicampeón del fútbol peruano durante las últimas temporadas. Y que, incluso, apuntan al ‘Tri’, pues de permanecer como líderes del segundo torneo del año y tras haber sido ganadores del Apertura, pueden quedarse con el título de manera directa.

La clave de esta clasificación anticipada no radica en una racha corta, sino en la contundencia demostrada a lo largo de toda la temporada 2025. El equipo ha sabido cosechar victorias tanto en el Apertura como en el Clausura, lo que le ha permitido posicionarse en lo más alto de la tabla acumulada de la Liga 1, el criterio que define los cupos directos a la competición.

Actualmente, Universitario de Deportes lidera la tabla acumulada con un total de 72 puntos. Su más cercano perseguidor, Alianza Lima, se encuentra con 61 unidades, es decir, a 11 puntos de distancia. A falta de solo cuatro jornadas (12 puntos en disputa), la ventaja es ya inalcanzable para sus rivales en la lucha por ese cupo.

Universitario vs. Ayacucho FC por fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Asegurar este cupo de forma tan temprana representa una ventaja estratégica fundamental. A nivel directivo, permite planificar la próxima temporada en cuanto a renovaciones e incorporaciones en el plantel, sumándole además los ingresos económicos que percibirán por esta clasificación.

Mientras la ‘U’ celebra su clasificación, la lucha por los otros cupos peruanos seguirá al rojo vivo. Hay que recordar que el segundo lugar no tiene asegurada la clasificación directa pues con el nuevo formato, tendrá que esperar al vencedor de un duelo entre el tercer y cuarto lugar para luego jugar otro partido con este, y quedarse con el cupo de Perú 2.

