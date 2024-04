Universitario de Deportes y Botafogo se enfrentarán este miércoles 24 de abril desde las 5:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay son dos horas más) en el estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro. El elenco merengue busca su segundo triunfo en la Copa Libertadores 2024, mientras que los brasileños requieren de los tres puntos para salir del último lugar en la tabla de Grupo D, luego de dos derrotas consecutivas, en lo que va de la fase de grupos.

Los dirigidos por Fabián Bustos viajaron el último lunes rumbo a tierras cariocas, con el objetivo de sumar un día de trabajos en Brasil. ¿El objetivo? Definir in-situ ell once que ingresará al campo ante el elenco de la estrella solitaria. No obstante, pese a que el rival no tuvo los resultados esperados en el certamen continental, ya suma dos victorias consecutivas en el Brasileirao, por lo que no será un duelo sencillo.

Así lo vio el estratega argentino, quien antes de abordar el vuelo a Río habló de cómo afrontarán el choque de este miércoles. “Conozco el fútbol brasilero y cuando salen de los estaduales les cuesta arrancar, pero vienen de dos triunfos consecutivos. Es un equipo que ha mejorado mucho. Este club estuvo peleando el año pasado el Brasileirao”, sostuvo.

Botafogo llega al duelo copero con una contundente victoria por 5-1 frente a Juventude, con goles de Junior Santos, Tiquinho, Danilo Barbosa, Jefferson Savarino y Jacob Montes. Previo a ello, sumó otro triunfo en el Brasileirao, lo que le permitió escalar al tercer lugar del torneo brasileño con seis puntos, ya que en su debut cayó ante Cruzeiro el pasado 14 de abril.

¿En qué canal ver Universitario de Deportes vs. Botafogo?

Universitario de Deportes vs. Botafogo se podrá ver a través de las señales de ESPN y STAR Plus en Sudamérica. En Argentina se podrá ver por la señal de Fox Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con los aspectos más destacados del encuentro.

¿A qué hora juega Universitario de Deportes vs. Botafogo?

El partido de Universitario de Deportes vs. Botafogo será este miércoles 24 de abril en el estadio Olímpico Nilton Santos. El duelo iniciará desde las 5:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 7:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 6:00 p.m.

¿Qué se viene para Universitario y Botafogo?

Luego del partido de este miércoles en el Nilton Santos, Universitario retornará a Lima para preparar el duelo ante Comerciantes Unidos, que se disputará este domingo 28 de abril desde las 8:00 p.m. en el estadio Monumental de Ate. Tras ello, tendrá una semana para entrenar y quedar listos de cara al encuentro ante ADT en Tarma, el próximo viernes 3 de mayo. Una vez concluya ese cotejo, la ‘U’ pondrá en marcha el plan copera, pues para el martes 7 de mayo enfrentará de nuevo a Junior.

Por su parte, Botafogo tendrá tres partidos antes de volver a disputar un duelo por la Libertadores. El primero será ante Flamengo, por el Brasileirao, este domingo 28 de abril; después recibirá a Vitória por la tercera ronda de la Copa do Brasil, el jueves 2 de mayo; finalmente, el domingo 5 también será local ante Bahía, por el campeonato brasileño. Recién el miércoles 8 de mayo vuelve a jugar por Copa ante LDU Quito.





