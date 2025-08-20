Desde Brasil, Universitario vs. Palmeiras se miden en el compromiso válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el Allianz Parque ¿En qué canales ver la transmisión del encuentro? Para verlo, debes conectarte a la señal de ESPN, señal disponible en las parrillas de DIRECTV y Movistar TV, además de su versión en streaming en la plataforma virtual Disney Plus, así como también en DGo.

Universitario llega con una molestia por dos cosas, haber perdido en casa con una goleada frente al mismo rival y por haberse sentido perjudicado en su último partido de Liga 1, donde empató con Sport Huancayo. Por lo que llegaron a Brasil para buscar un resultado que, a primera vista, parece imposible pero desean cerrar su participación de la mejor manera.

Palmeiras, por su parte, llega en un momento dulce también por el triunfo que sentenció de visitante frente a Botafogo en su liga local. Vitor Roque y José Manuel López fueron una pesadilla para Universitario en la ida en el Monumental y asoman nuevamente como amenazas para una defensa que sufre cuando le buscan la espalda y tiene enfrente a atacantes veloces.

¿En qué canal ver Universitario vs. Palmeiras en el Perú?

ESPN 5 es el canal con los derechos televisivos para transmitir algunos partidos de la Copa Libertadores, por lo que el Universitario vs. Palmeiras podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y DIRECTV, además de su versión en streaming a través de Disney Plus.

¿En qué canal ver Universitario vs. Palmeiras en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Universitario vs. Palmeiras, por la vuelta de octavos de final la Copa Libertadores, se transmitirá a través de Fubo Sports y Fanatiz, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Universitario vs. Palmeiras en España?

En España, el compromiso entre Universitario vs. Palmeiras puede verse por el canal LaLiga+, que tiene los derechos televisivos de la Copa Libertadores hasta el 2026. Este compromiso también podrá seguirse mediante la plataforma de streaming DAZN.

¿En qué canal ver Universitario vs. Palmeiras en Internet?

Para ver el partido Universitario vs. Palmeiras por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Disney Plus o DGO para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de ESPN.

