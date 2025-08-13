Vamos con la información. Universitario vs. Palmeiras se miden en el compromiso válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental ¿En qué canales ver la transmisión del encuentro? Para verlo, debes conectarte a la señal de ESPN, señal disponible en las parrillas de DIRECTV y Movistar TV, además de su versión en streaming en la plataforma virtual Disney Plus, así como también en DGo.

Universitario accedió a esta etapa por quedar en el segundo lugar del Grupo B en la fase de grupos. Para este periodo, solo incorporó a Anderson Santamaría y Jesús Castillo. Sin embargo, llega sólido en todas sus líneas y con la confianza de haber ganado el Torneo Apertura en la Liga 1 de Perú.

Palmeiras, por su parte, lideró el Grupo G con puntaje perfecto. De esta manera, llega como el mejor de la competencia, aunque su presente en el Brasileirao refleja un panorama distinto. Los dirigidos por Abel Fereira buscarán mejorar su momento con la participación de este certamen.

¿En qué canal ver Universitario vs. Palmeiras en el Perú?

ESPN 2 es el canal con los derechos televisivos para transmitir algunos partidos de la Copa Libertadores, por lo que el Universitario vs. Palmeiras podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y DIRECTV, además de su versión en streaming a través de Disney Plus.

¿En qué canal ver Universitario vs. Palmeiras en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido Universitario vs. Palmeiras, por la ida de octavos de final la Copa Libertadores, se transmitirá a través de Fubo Sports y Fanatiz, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Universitario vs. Palmeiras en España?

En España, el compromiso entre Universitario vs. Palmeiras puede verse por el canal LaLiga+, que tiene los derechos televisivos de la Copa Libertadores hasta el 2026. Este compromiso también podrá seguirse mediante la plataforma de streaming DAZN.

¿En qué canal ver Universitario vs. Palmeiras en Internet?

Para ver el partido Universitario vs. Palmeiras por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Disney Plus o DGO para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de ESPN.

