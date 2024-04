Colo Colo vs. Alianza Lima se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 3 de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2024. Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming a través de STAR Plus. Este duelo está pactado para este martes 23 de abril desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Monumental David Arellano. Los ‘blanquiazules’ llegan después de ganar por 3-0 a Sport Boys en la Liga 1 Te Apuesto, mientras que el ‘Cacique’ también suma un triunfo por 1-0 frente a U. Católica en el campeonato chileno. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Carlos Zambrano analizó el duelo de Alianza Lima con Colo Colo en Chile. (Video: José Varela / Depor)