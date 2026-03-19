Grupo de Cusco FC en Copa Libertadores: partidos, rivales y fixture en el torneo

La espera terminó para los hinchas dorados. Este jueves 19 de marzo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde Cusco FC conocerá a sus rivales y el calendario que deberá seguir con el objetivo de clasificar a los octavos de final. En tierras imperiales hay buena expectativa y ya hay ansiedad para definir sus partidos en esta etapa del certamen continental.

Este evento se llevará a cabo en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) en Luque, Paraguay, y no solo contará con la presencia de representes de Universitario, sino también de los otros clubes peruanos que estarán en la fase de grupos de la Copa Libertadores, como Sporting Cristal y Universitario.

Asimismo, este mismo día se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En tal sentido, se espera que equipos como Cienciano y Alianza Atlético también se hagan presentes con sus respectivo directivos.

Cusco FC, puesto 142 en el ranking de la CONMEBOL, se encuentra ubicado en el Bombo 3 para este esperado sorteo. El cuadro imperial es el último en una lista donde también están Junior de Barranquilla (34), U. Católica de Chile (35), Rosario Central (48), Independiente Santa Fe (53), Always Ready (64), Coquimbo (82) y Deportivo La Guaira (114).

Hay que considerar que existe la posibilidad de Cusco FC se enfrente a Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Si bien dos equipos del mismo país no pueden chocar entre sí en el caso de Perú, está regla cambia si el club en cuestión proviene de las fases previas, tal es el caso de los rimenses. Eso sí, un duelo con Universitario, queda completamente descartado.

Bombos de la Copa Libertadores 2026:

Bombo 1

Flamengo (campeón)

Palmeiras (1)

Boca Juniors (4)

Peñarol (5)

Nacional (8)

Liga de Quito (10)

Fluminense (11)

Independiente del Valle (16)

Bombo 2

Libertad (17)

Estudiantes de La Plata (18)

Cerro Porteño (20)

Lanús (21)

Corinthians (22)

Bolívar (23)

Cruzeiro (29)

Universitario de Deportes (32)

Bombo 3

Junior de Barranquilla (34)

U. Católica de Chile (35)

Rosario Central (48)

Independiente Santa Fe (53)

Always Ready (64)

Coquimbo (82)

Deportivo La Guaira (114)

Cusco FC (142)

Bombo 4

Universidad Central (179)

Platense (223)

Independiente Rivadavia (sin ranking)

Mirassol (sin ranking)

Barcelona (de fase 3)

Sporting Cristal (de fase 3)

Deportes Tolima (de fase 3)

Independiente Medellín (de fase 3)

Grupo de Cusco FC en la Copa Libertadores:

Grupo Por confirmar Por confirmar Cusco FC (Perú) Por confirmar

Calendario de Cusco FC en al Copa Libertadores:

Partido 1: Por confirmar

Partido 2: Por confirmar

Partido 3: Por confirmar

Partido 4: Por confirmar

Partido 5: Por confirmar

Partido 6: Por confirmar

¿Dónde se verán los partidos de Cusco FC en la Copa Libertadores?

Los partidos de Cusco FC en la fase de grupos de la Copa Libertadores serán transmitidos por la señal exclusiva de ESPN, canal con los derechos de televisación para toda Latinoamérica. Este está disponible en cableoperadores como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium.

¿Cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo este jueves 19 de marzo a las 6:00 p.m. (hora peruana) en la sede la CONMEBOL en Luque, Paraguay.

TE PUEDE INTERESAR