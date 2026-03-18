Felipe Chávez fue una de las grandes ausencias en la primera convocatoria de Mano Menezes al mando de la Selección Peruana para los amistosos ante Senegal y Honduras en Europa. Sin embargo, su no presencia no respondió a un tema futbolístico, fue el propio jugador quien decidió no ser parte de la lista.

El mediocampista explicó que su decisión fue tomada de manera consciente. A pesar de considerar un honor representar a la selección peruana, optó por dar un paso al costado en esta fecha FIFA, tdo con el objetivo de enfocarse en su presente y en su crecimiento profesional.

“Decidí conscientemente no jugar con la selección nacional”, señaló el futbolista. El volante dejó en claro cuál es su prioridad en este momento considera clave mantenerse en su club y aprovechar cada oportunidad para mostrarse en un contexto donde necesita minutos.

Actualmente, Chávez milita en el Colonia, equipo que atraviesa una etapa complicada en la Bundesliga. El club pelea por mantenerse en la categoría y necesita el compromiso de todos sus jugadores. En ese escenario, el peruano decidió quedarse.

El joven de 18 años llegó al equipo alemán en el último mercado de fichajes. Lo hizo desde el Bayern Múnich en condición de préstamo. Hasta ahora ha tenido pocas oportunidades. Pero confía en revertir esa situación y ganarse un lugar.

Durante la fecha FIFA, Chávez aprovechará para seguir entrenando. Su objetivo es convencer al comando técnico y demostrar que puede ser una alternativa en el equipo. Esta decisión responde a una estrategia clara pensando en su desarrollo a largo plazo.

Pese a todo, el futbolista no le cierra las puertas a la selección peruana. Su decisión responde a un momento puntual de su carrera donde prioriza continuidad y crecimiento, con la intención de volver más adelante y ser protagonista con la ‘bicolor’.

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