La espera terminó para el pueblo crema. Este jueves 19 de marzo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde Universitario de Deportes conocerá a sus rivales y el calendario que deberá seguir con el objetivo de clasificar a los octavos de final. En tienda merengue hay buena expectativa y ya hay ansiedad para definir sus partidos en esta etapa del certamen continental.
Este evento se llevará a cabo en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) en Luque, Paraguay, y no solo contará con la presencia de representes de Universitario, sino también de los otros clubes peruanos que estarán en la fase de grupos de la Copa Libertadores, como Sporting Cristal y Cusco FC.
Asimismo, este mismo día se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En tal sentido, se espera que equipos como Cienciano y Alianza Atlético también se hagan presentes con sus respectivo directivos.
En desarrollo...
Grupo de Universitario en la Copa Libertadores
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Calendario de Universitario en al Copa Libertadores
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¿Dónde se verán los partidos de Universitario en la Copa Libertadores?
Los partidos de Universitario en la fase de grupos de la Copa Libertadores serán transmitidos por la señal exclusiva de ESPN, canal con los derechos de televisación para toda Latinoamérica. Este está disponible en cableoperadores como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium.
¿Cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores?
El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo este jueves 19 de marzo a las 6:00 p.m. (hora peruana) en la sede la CONMEBOL en Luque, Paraguay.
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