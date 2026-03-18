Sergio Constantino, presidente de San Lorenzo, confirmó que existe interés en contar con Pablo Guede. El técnico argentino tiene contrato vigente con Alianza Lima. “Nos estamos asesorando para ver las condiciones”, señaló el mandamás del ‘Cuervo’ en diálogo con Radio La Red.
“Pablo Guede siempre es alguien que está presente como opciones entre los directores técnicos, porque dejó una muy buena imagen en el club, lo quieren los hinchas y nos gusta su forma de jugar”.
“Vamos a iniciar las conversaciones, sabemos que él está dirigiendo a otro club, así que nos estamos asesorando de cuáles son las condiciones”.
“Sí, es una posibilidad. También tenemos que ver en lo que conlleva en lo económico, es una parte fundamental. Siempre él muestra buena predisposición. Ojalá que cuando podamos hablar, podamos llegar a un acuerdo”.
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¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?
Luego de su empate por 1-1 con Deportivo Garcilaso, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 21 de marzo a las 6:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.
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