Universitario de Deportes dependía de sí mismo para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero no cumplió con su tarea: tras el empate sin goles con Tolima, no solo quedó fuera de los 16 mejores equipos del torneo continental más importante de esta parte del mundo, sino que ni siquiera le alcanzó para tener el premio consuelo de los play-offs de la Copa Sudamericana. La ‘U’ acabó último en el Grupo B y dejó una mala imagen luego de un primer semestre bastante irregular.

Héctor Cúper, quien sumó su tercer empate consecutivo y sin marcar gol alguno desde que asumió como entrenador de Universitario, se mostró decepcionado por no haber pasado de ronda, pues tenía plena confianza en que iban a sacar un buen resultado. “Hay una profunda decepción. Teníamos muchas expectativas y la gente se fue un poco decepcionada. Todos confiábamos en este partido y lo que más nos alegra es que los hinchas se vayan felices, lamentablemente no pudo ser”, afirmó en conferencia de prensa.

En otro momento de la charla con los medios de comunicación, Cúper fue consultado sobre los fichajes que llegarán para el segundo semestre de la temporada, entendiendo que su plantel ha dejado importantes señales de que necesita ser reforzado. El argentino aseguró que pronto se reunirá con el área deportiva y la administración para analizar nombres y cerrar las primeras contrataciones para el Torneo Clausura.

“Hemos tenido una charla, pero creo que en estos días trataremos de acelerar todo lo que podamos hacer. Buscaremos incorporar jugadores, aunque todavía no hubo una conversación profunda, solo un primer repaso. En los próximos días nos centraremos en ver dónde podríamos mejorar con alguna incorporación”, agregó.

Héctor Cúper tiene contrato con Universitario hasta finales del 2027. (Foto: Getty Images)

Héctor Cúper dejó en claro que sus jugadores necesitan pasar página rápidamente y enfocarse de lleno en la Liga 1, donde este fin de semana cerrarán su participación recibiendo a Sport Huancayo. El experimentado entrenador sabe que la única manera de salvar el año es ganando el Clausura para meterse en la pelea por el título nacional, el cual siempre fue el principal objetivo de Universitario para lograr el tetracampeonato.

“Somos profesionales y tenemos que levantarnos para seguir trabajando. Y si alguien no está dispuesto, lo conversaremos con el presidente. No hay otra alternativa. Los que somos profesionales debemos tener la actitud para seguir adelante más allá de la decepción. Entendemos que este es un club grande y esto duele, nos duele a todos”, acotó.

Cúper aceptó que, si bien la ‘U’ ha ganado mucha fortaleza desde lo defensivo, ofensivamente todavía siguen teniendo bastante margen de mejora, ya sea por poca precisión en la generación de jugadas de peligro o por la mala puntería frente al arco rival. El argentino afinará esos detalles para que no vuelvan a ser un problema durante el Clausura.

“A mí el primer tiempo no me desagradó. Tuvimos situaciones y fuimos mejores, pero nos faltó definición. Generamos cuatro ocasiones claras que no se concretaron. En algunas cosas veo que el equipo ha mejorado, hay cierto orden defensivo, pero nos falta de tres cuartos para adelante”, añadió.

Finalmente, el director técnico de 70 años asumió su responsabilidad de la eliminación de Universitario de todo torneo internacional, independientemente del poco tiempo que tiene en el banquillo tras tomarle la posta a Jorge Araujo. “Yo tengo responsabilidad. Más allá del poco tiempo, soy el entrenador y no puedo ni quiero quitarme esa responsabilidad”, puntualizó.

Universitario no pudo con Tolima y quedó eliminado de la Copa Libertadores. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Tolima, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este sábado 30 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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