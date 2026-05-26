Este fin de semana, Alianza Lima se coronó ganador del Torneo Apertura luego de vencer por 3-0 a Los Chankas. Con este resultado, el cuadro blanquiazul aseguró el primer título de la temporada y dio un paso importante en su objetivo por conquistar la Liga 1 2026. Tras la consagración íntima, también se conoció el importante premio económico que recibirá la institución victoriana por quedarse con el certamen. El monto será otorgado gracias a los incentivos destinados tanto por la CONMEBOL como por la FPF para los clubes que logren conquistar torneos nacionales durante la temporada.

Según reveló Marcelo Bee Sellares, la CONMEBOL destinará un millón de dólares a la Federación Peruana de Fútbol para que dicho monto sea distribuido al campeón del Torneo Apertura 2026, es decir, Alianza Lima.

“El dinero es de la Asociación y esta define su forma de distribución en uno o más premios”, se detalló en la información difundida tras la consagración del cuadro íntimo en la Liga 1 2026.

Además, este ingreso económico podría servir para reforzar el plantel de cara al Torneo Clausura 2026, donde el equipo de Pablo Guede buscará asegurar el título nacional de manera directa.

Cabe recordar que Alianza Lima logró quedarse con el Torneo Apertura luego de superar a Los Chankas en un Matute totalmente lleno y cerrar un apertura bastante regular en el campeonato peruano.

Asimismo, bajo el formato actual de la Liga 1, si el cuadro íntimo conquista también el Torneo Clausura, automáticamente se proclamará campeón nacional sin necesidad de disputar playoffs.

Ahora, Alianza Lima se prepara para enfrentar a FC Cajamarca con el objetivo de cerrar de manera perfecta el Torneo Apertura. Además, el cuadro blanquiazul ya piensa en el Clausura, donde buscará consagrarse campeón nacional a finales del 2026, sin dejar de lado su participación en la Copa de la Liga Caliente 2026.

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