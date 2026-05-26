Alianza Lima confirmó una inesperada noticia a pocos días de enfrentar a FC Cajamarca por la última jornada del Torneo Apertura 2026. Pablo Guede no podrá dirigir al cuadro blanquiazul en Cajamarca debido a un procedimiento médico programado que venía postergando desde hace tres meses. A través de un video publicado en las redes oficiales del club, el entrenador íntimo envió un mensaje a la hinchada y explicó los motivos de su ausencia para este importante compromiso.
A través de un video difundido por el club blanquiazul, el estratega argentino explicó que viene retrasando una intervención quirúrgica desde hace más de tres meses y que finalmente decidió realizarla ahora para llegar en óptimas condiciones a la próxima pretemporada.
“Familia blanquiazul, estoy haciendo este video para informarles que no voy a poder estar en el partido ante FC Cajamarca”, señaló inicialmente el entrenador de Alianza Lima en el mensaje difundido por redes sociales.
Asimismo, Pablo Guede detalló que la decisión fue tomada en coordinación con el club, considerando los tiempos de recuperación que necesitará tras la operación programada en los próximos días.
“Llevo más de 90 días retrasando una intervención quirúrgica que arreglé con el club, para poder llegar bien a la pretemporada en óptimas condiciones”, comentó el técnico argentino.
Además, Guede aprovechó el mensaje para agradecer el respaldo recibido por parte de los hinchas durante el Torneo Apertura, campeonato donde Alianza Lima logró quedarse con el primer título del año.
“Quiero agradecerles por todo su apoyo y por todo lo que hicimos este semestre. Sabemos que no alcanza, por eso tomamos esta decisión”, agregó el estratega blanquiazul.
Por ahora, Alianza Lima no confirmó quién tomará el mando del equipo en el encuentro ante FC Cajamarca. Sin embargo, el club espera que Pablo Guede pueda recuperarse rápidamente para iniciar sin problemas el Torneo Clausura 2026.
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