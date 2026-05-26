Sporting Cristal busca dejar atrás su mal momento y enfrentará a Cerro Porteño con el objetivo de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, en la previa del encuentro, el cuadro celeste informó sobre las bajas que tendrá en el plantel debido a distintas lesiones. A través de un comunicado, el club rimense confirmó la situación médica de tres jugadores importantes, quienes permanecerán alejados de las canchas por algunos días mientras continúan con sus respectivos procesos de recuperación.
Uno de los casos más delicados es el de Santiago González. El extremo argentino continúa recuperándose tras sufrir un desgarro muscular en el aductor derecho y seguirá realizando trabajos diferenciados bajo supervisión médica.
Debido a esta lesión, Sporting Cristal confirmó que el atacante no integrará la delegación que afrontará el encuentro frente a Cerro Porteño por la Copa Libertadores.
Por otro lado, el club también informó que Juan Cruz González fue diagnosticado con un desgarro muscular en el aductor izquierdo luego de los exámenes médicos realizados en las últimas horas.
El defensor argentino ya inició su proceso de rehabilitación y tampoco estará disponible para el compromiso internacional que disputará el cuadro dirigido por Zé Ricardo.
Asimismo, Sporting Cristal detalló que Felipe Vizeu continúa recuperándose de un cuadro lumbar mecánico reagudizado. El delantero brasileño permanece bajo observación médica mientras realiza un tratamiento específico.
El cuadro rimense deberá ajustar su equipo para este importante encuentro, que será clave para definir el futuro del conjunto dirigido por Zé Ricardo en las competencias internacionales. Además, una posible clasificación le otorgaría un importante ingreso económico y permitiría reforzar el plantel de cara a la seguidilla de partidos de la temporada.
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