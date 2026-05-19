Sporting Cristal, pese a seguir con vida en la Copa Libertadores, atraviesa por una crisis deportiva, y se ubica en los últimos lugares del Torneo Apertura de la Liga 1. En la previa al partido ante Junior de Barranquilla, se pronunció el delantero brasileño Felipe Vizeu, uno de los más criticados del plantel y quien no se ha ganado el titularato desde la llegada del entrenador Zé Ricardo.

Antes de viajar a Colombia, el atacante de 29 años reconoció que hay mucho por mejorar, pero confía en conseguir un gran resultado este miércoles, y luego encaminar el rumbo en la competencia local, en la que jugarán frente a ADT en el estado Alberto Gallardo.

“Nosotros estamos trabajando bien, estamos haciendo las cosas y en la Copa estamos vivos. Una victoria ahí nos dejaría con una confianza muy grande para el último partido fuera en Paraguay. Entonces ya estamos listos. Hablamos, conversamos todos y sabemos que este partido es de extrema importancia para nosotros”, declaró a la prensa.

“Sabemos que este momento no es bueno para nosotros y, claro, para salir de la zona de descenso tenemos que ganar los partidos. Nuestra cabeza está siempre con la mirada ahí, para este partido de Copa, pero sabemos que en la liga también tenemos que ganar sí o sí”, añadió Vizeu.

En esa línea, el ex Flamengo remarcó que en la interna celeste existe mucha convicción de que le darán vuelta a la situación del equipo y que solo sirve sumar de a tres en lo que queda de la primera parte de la temporada.

“Tenemos mucha confianza en nosotros y sabemos que este momento donde estamos, pero también tenemos que tener humildad y entender este momento que está mal. Sabemos que nosotros podemos salir de esta situación, pero cuanto antes tenemos que ganar los partidos”, reveló.

Al ser consultado sobre si le preocupa que el equipo se refuerce para el Torneo Clausura y en una eventual clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores o Sudamericana, se mostró muy tranquilo sobre su futuro.

“Nuestro grupo es muy fuerte, pero si llega gente nueva, bien, y si alguien tiene que salir, también; el fútbol es así. Es parte normal del fútbol que en los recesos del torneo ocurran cambios, llegadas o salidas. Todos nosotros tenemos confianza y sabemos que todos acá pueden demostrar y hacerlo bien”, finalizó Vizeu.

Con goles de Santiago González y Felipe Vizeu, los celestes vencieron a Junior en Matute por Copa Libertadores.

El partido entre Junior y Sporting Cristal se jugará el próximo miércoles 20 de mayo en el estadio Estadio Romelio Martínez de Barranquilla, desde las 9:00 p.m. (hora peruana). Ambos equipos se enfrentaron en la primera rueda del grupo y fue triunfo celeste en el estadio Alejandro Villanueva de Matute por 2-0, con goles de Santiago González y Catriel Cabellos.

El líder del Grupo F es Palmeiras con 8 puntos, seguido de Cerro Porteño con 7, Sporting Cristal con 6 y Junior cierra la clasificación con apenas 1 punto, logrado ante los brasileños en la apertura de la serie.

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