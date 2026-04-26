Las últimas semanas no han sido tranquilas para Universitario de Deportes, que tuvo que destituir a Javier Rabanal tras los malos resultados en el Torneo Apertura y en la Copa Libertadores y designaron a Jorge Araujo como entrenador interino. Tras esto, el técnico de Nacional de Uruguay, Jorge Bava, sorprendió en la previa del duelo ante los merengues por Copa Libertadores con un análisis directo sobre la situación del cuadro crema. La salida de Javier Rabanal ha cambiado el panorama.

El estratega uruguayo fue claro al señalar que este contexto ha complicado la preparación de su equipo. La incertidumbre sobre quién dirigirá a Universitario obliga a replantear constantemente el análisis previo del rival.

Bava explicó que actualmente su comando técnico trabaja sobre patrones generales del equipo crema. Sin embargo, no pueden profundizar en un sistema claro debido a la falta de un entrenador confirmado.

“Estamos viendo características de los jugadores, pero estamos un poco a la deriva en eso”, señaló el DT, dejando en evidencia la dificultad que representa enfrentar a un equipo en plena transición.

El entrenador también indicó que están a la espera de conocer si Universitario mantendrá el interinato de Jorge Araujo o si contratará a un nuevo técnico. Este factor será determinante para el planteamiento del partido.

A pesar de este escenario, Bava dejó en claro que Nacional no cambiará su intención dentro del campo. El conjunto uruguayo saldrá a proponer y buscar el resultado desde el inicio en el Estadio Monumental.

“Es un partido que tenemos que ir a buscarlo y ganarlo”, afirmó el técnico, marcando la importancia del encuentro en sus aspiraciones dentro del grupo de la Copa Libertadores.

El choque entre Universitario y Nacional se disputará este miércoles 29 de abril en Ate. Ambos equipos llegan golpeados por los últimos resultados en sus ligas locales, pero con la necesidad de sumar de a tres para sus pretensiones en el torneo internacional.

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