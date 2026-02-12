Sporting Cristal se medirá a 2 de Mayo de Paraguay por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, confirmando que no habrá el esperado duelo peruano en esa instancia: Alianza Lima no pudo superar ni de visita ni en Lima al cuadro guaraní y quedó fuera en su debut en el certamen continental. Ante ello, los celestes están en la obligación de realizar una buena presentación y competir en el certamen copero para seguir su camino a la fase de grupos. Este martes, en Pedro Juan Caballero, el conjunto de Paulo Autuori buscará sacar un buen resultado para definir la llave de local.

Al respecto, Julio César Uribe lamentó primero que no se haya aplazado su partido ante Juan Pablo II, en Chongoyape, para llegar enfocados y más descansados a su compromiso por Copa Libertadores. Sin embargo, aseguró que Paulo Autuori y los jugadores están preparados para estar a la altura tanto a nivel local como internacional.

“Será muy difícil, pero si nosotros hacemos el partido que tiene ideado Paulo Autuori, tenemos argumentos para ganarlos. Confío que el grupo estará a la altura de lo que vamos a tratar de alcanzar”, declaró el ‘Diamante’ en RPP, quien aseguró que no atendieron su pedido de postergación ante el cuadro papal.

“Hace 15 días hemos venido solicitando la postergación del partido del sábado, pero lamentablemente no se pudo. Hubo la intención, pero no se concretó. Cristal estuvo siempre en la línea de alcanzar ese apoyo que se manifestó en algún momento. Haremos como institución que el descanso del jugador sea el mejor”, señaló el director deportivo del cuadro rimense.

Finalmente, habló de la eliminación de Alianza Lima y lo que tendrá que afrontar ahora ante 2 de Mayo de Paraguay, que quiere seguir haciendo historia en la Copa Libertadores. El ‘Diamante’ es consciente de que el reto será complicado y no cree en favoritismos ni mucho menos para no llevarse una sorpresa.

“No soy de los peruanos que se alegran cuando no le va bien a un equipo compatriota, al contrario, lamento que Alianza no haya podido pasar, nos solidarizamos con ellos y ahora nos toca la oportunidad a nosotros. Debemos cambiar el chip negativo y tóxico de alegrarnos con la desgracia del otro”, apuntó el exfutbolista.

Sporting Cristal se alista para su debut en la Fase 2 de la Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. 2 de Mayo?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo se disputará en Paraguay desde las 7:30 p.m. (hora peruana) del martes 17 de febrero por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, con día y horario confirmado por parte de la CONMEBOL. En cuanto a la vuelta, se darán el martes 24 de febrero desde las 7:30 P.M. en Perú.

¿Qué canales transmiten Sporting Cristal vs. 2 de Mayo?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

