La eliminación de la Copa Libertadores ha traído consecuencias inmediatas en las oficinas de Alianza Lima, donde la tranquilidad se terminó tras el pitazo final. El grupo mayoritario de acreedores, conocido como ‘Aliancistas del Perú’, decidió no esperar más y oficializó el llamado a una Junta de Acreedores para definir el futuro del club. La derrota deportiva aceleró los procesos administrativos y ahora la gestión actual se encuentra bajo la lupa, pues los resultados no han acompañado la inversión y los dueños de la deuda exigen explicaciones claras, que es lo que ha pedido su presidente, Jorge Zúñiga.

Esta decisión no fue tomada a la ligera, sino que responde a la necesidad de hacer un balance urgente tras quedar fuera del torneo internacional. Así pues, la cabeza del fondo privado, utilizó sus redes sociales para explicar los motivos de esta citación, dejando en claro que el objetivo principal es revisar qué se hizo bien y qué se hizo mal durante el último periodo para corregir el rumbo antes de que sea tarde.

Según el documento oficial que ya circula, la reunión se llevará a cabo de manera virtual en dos fechas claves para asegurar la asistencia. La primera convocatoria está programada para el lunes 23 de marzo del 2026, mientras que la segunda opción sería el jueves 26 del mismo mes, ambas pactadas por la mañana.

Aliancistas por el Perú convocó a junta de acreedores para tomar decisiones, tras eliminación en Libertadores. (Foto: @JorgeZunigaADP)

A su vez, complementando el documento, el directivo fue bastante claro sobre la postura del grupo frente a lo sucedido. “La pedimos para marzo con la finalidad de evaluar a la actual Administración y darle tranquilidad al área deportiva para afrontar los partidos de la Copa Libertadores. No se lograron resultados y toca tomar decisiones en conjunto”, escribió, confirmando que se vienen cambios o ajustes importantes.

El tema principal de la agenda será revisar el informe de gestión del año 2025 presentado por el administrador concursal. Tras escuchar la exposición, los acreedores tendrán que votar si aprueban o rechazan los resultados de dicho trabajo, un momento que será decisivo debido al malestar que existe por la reciente eliminación copera.

La atención estará puesta sobre Fernando Cabada, actual administrador del club, quien deberá rendir cuentas ante la Junta. Su permanencia en el cargo podría depender de cómo justifique las decisiones tomadas tanto en lo económico como en lo deportivo, especialmente ahora que el equipo ha dejado de percibir una fuerte suma de dinero por premios.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 14 de febrero las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

