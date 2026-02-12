Una noche trágica vivida en Matute tuvo un orden cronológico con hechos desafortunados que se vivieron desde el primer tiempo. Alianza Lima tuvo opciones para adelantarse en el marcador, pero la falta de eficacia y el desorden colectivo terminaron traicionando a un equipo que se proyectaba como el gran favorito de esta llave de Copa Libertadores. La ansiedad y los nervios fueron los principales actores en esta historia, que se vio reflejado en un penal que tuvieron a su favor los ‘blanquiazules’ pero que no supo ser aprovechado y que fue una de las acciones más sonadas en el post-partido. Por ello, el ejecutor elegido, Eryc Castillo tomó la palabra y explicó lo que sucedió.

La escena desconcertó a la tribuna norte y a los miles de televidentes que esperaban ver al capitán y referente, Paolo Guerrero, tomar el balón para fusilar el arco rival en ese momento cumbre. Sin embargo, fue el extremo ecuatoriano quien asumió el protagonismo y la responsabilidad en ese instante crucial

Una decisión audaz que generó murmullos inmediatos en las gradas y que, a la postre, se convertiría en el punto de quiebre psicológico de la eliminatoria tras la magnífica intervención del guardameta paraguayo que ahogó el grito de gol. Tras el pitazo final y con la eliminación consumada, Castillo enfrentó los micrófonos para justificar su atrevimiento en el campo ante la sorpresa general.

“Pues simplemente la confianza, creo que teníamos un partido planteado para podernos quedar con la clasificación”, explicó el atacante de 31 años, dejando en claro que se sentía totalmente capacitado para romper el cero y encaminar la serie a favor de los íntimos.

Penal errado por Eryc Castillo en el Alianza Lima vs. 2 de Mayo | VIDEO: Telefé

