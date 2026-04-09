Sporting Cristal vivió una jornada especial tras el estreno de Zé Ricardo en el banquillo celeste con la victoria 1-0 ante Cerro Porteño en el debut de la Copa Libertadores. Luego del partido, Miguel Araujo analizó el rendimiento del equipo y resaltó el compromiso del plantel para adaptarse rápidamente al nuevo comando técnico que asumió hace pocos días.

El defensor señaló que el equipo tuvo un buen desempeño durante gran parte del encuentro, especialmente en la primera mitad. “La verdad, creo que nosotros empezamos bien. Jugamos muy bien el primer tiempo, el segundo tiempo y por ahí creo que debimos manejar más el resultado en los últimos 10 minutos”, comentó.

Pese a ello, el zaguero destacó la identidad que caracteriza al club rimense. “Pero esto es Cristal, ¿no? Esto es Cristal. Creo que la ilusión vuelve entre jugador e hincha, que creo que escuché por ahí que habíamos perdido la ilusión a los hinchas, así que acá está el resultado”, agregó.

Araujo también resaltó el momento especial que vivió uno de sus compañeros durante el partido. “Era un momento especial para Felipe, con un técnico que lo conocía y hoy se reflejó en el gol”, indicó en referencia al delantero que fue protagonista en el encuentro.

Felipe Vizeu anotó el gol del triunfo de Sporting Cristal ante Cerro Porteño. (Foto: Getty Images)

Asimismo, el defensor valoró el trabajo colectivo que realizó el plantel durante el compromiso. “Creo que todos, la verdad, desde Felipe, los que entraron, los que estamos acá, trabajamos muy bien. La verdad, trabajamos muy bien”, señaló.

El futbolista también habló sobre el corto tiempo que tuvieron para trabajar con el nuevo entrenador. “Ahora, técnico nuevo, nuevas cosas, hay que absorber muy rápido. Creo que tuvimos dos o tres días de entrenamiento y hoy en la mañana también reforzamos un poquito”, explicó.

En esa línea, Araujo resaltó la actitud del grupo para adaptarse rápidamente a las nuevas indicaciones del comando técnico. “De eso se trata, los que entran marcar la diferencia. Los jugadores están dispuestos y están a la altura para emprender”, afirmó.

Finalmente, el defensor aseguró que el plantel asumió de buena manera la presión que implicaba el cambio de entrenador. “La presión de tres días de entrenamiento era absorber lo más rápido posible y de eso se trata”, concluyó, mostrando confianza en el nuevo proceso que inicia Sporting Cristal.

Zé Ricardo debutó como entrenador de Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

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