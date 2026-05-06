Gremio está avanzando a paso firme en la Copa Sudamericana, pues luego de su reciente victoria por 3-0 sobre Deportivo Riestra, se colocó como líder momentáneo del Grupo F con siete puntos. En este encuentro hubo participación peruana, ya que Erick Noriega ingresó en la etapa complementaria por Leonel Pérez y fue clave en el último tanto de su equipo.

Si bien el ‘Samurái’ perdió la titularidad que tenía hasta hace algunas semanas, no ha bajado los brazos y está sabiendo aprovechar cada oportunidad que le viene dando su entrenador Luís Castro. En el partido contra Deportivo Riestra, el exjugador de Alianza Lima participó en el 3-0 anotado por Martin Braithwaite, filtrando un pase preciso para la asistencia de Cristian Pavón.

Tras el pitazo final y ya en frío, Noriega se tomó unos minutos para charlar con los medios de comunicación y analizó lo sucedido en el Estadio Pedro Bidegain. “Gracias a Dios primero se logró el triunfo aquí, en un plaza bastante complicada y contra un equipo complicado también”, afirmó, en declaraciones exclusiva para Depor.

En otro momento de la charla con este diario, Erick Noriega se refirió a los rumores que lo vienen vinculando con clubes en el extranjero, luego de que se filtrara que es seguido por el Sporting de Lisboa. Tal como mencionó hace unos días, el volante dejó en claro que por ahora no piensa en otra cosa que sea lograr los objetivos trazados con Gremio para esta temporada.

“Yo ahorita estoy muy enfocado en Gremio, estoy muy contento aquí. No estoy de titular ahora, pero siempre intentando hacer lo mejor para estar dentro del campo. Así que hablar de otros equipos no está en mi mente todavía”, expresó.

Erick Noriega jugó todo el segundo tiempo en el triunfo de Gremio sobre Deportivo Riestra. (Foto: Gremio)

En cuanto a la exigencia de estar en un grande de Brasil como Gremio, comentó: “Desde el primer momento que vine acá supe adecuarme a lo que era estar en un equipo grande de Brasil. La presión es totalmente diferente, hay más cosas en las que tenemos que pensar. Los hinchas nos apoyan siempre, bastante contento por cómo se están dando las cosas”.

Por último, el mediocampista se tomó unos minutos para hablar de la Selección Peruana y la posibilidad de afrontar algunos partidos de las Eliminatorias 2030 en ciudades de altura como Puno o Cusco; el ‘Samurái’ se mostró abiertamente a favor de la decisión. “Tenemos que sacar provecho de todo, hay otros países que nos juegan en altura a nosotros. Obviamente hay una cierta ventaja, si tenemos esa oportunidad tenemos que aprovecharla también”, aseveró.

Erick Noriega tiene contrato con Gremio hasta diciembre del 2028. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de su última victoria por 3-0 sobre Deportivo Riestra por la Copa Sudamericana, Gremio volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Flamengo, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Brasileirao 2026. Este encuentro está programado para el sábado 10 de mayo desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Arena do Gremio.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX para todo el territorio peruano, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, no te preocupes, pues podrás seguir los pormenores del desempeño de Erick Noriega en la web de Depor.

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