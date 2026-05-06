Sporting Cristal perdió por 2-0 ante Palmeiras, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Con este resultado, los celestes perdieron el liderato del Grupo F, quedando segundos con seis puntos y con la posibilidad de terminar terceros si este jueves Cerro Porteño vence a Junior de Barranquilla en Colombia. No fue una noche sencilla para los rimenses, pues pagaron caro errores defensivos frente a un rival que con la jerarquía que tiene no perdona.

Sporting Cristal no estaba haciendo un mal partido, incluso supo generar peligro en área rival y mantuvo a Palmeiras lejos de la portería de Diego Enríquez durante los primeros 20 minutos. Sin embargo, una desconcentración permitió que José Manuel López tuviera todo el espacio y tiempo del mundo para definir a placer, decretando el 1-0 a los 32′. Con el 2-0 el panorama fue similar, ya que llegó a través de Ramón Sosa tras un error garrafal de Rafael Lutiger (50′).

Zé Ricardo, director técnico de ‘SC’, reconoció que ante rivales de esta envergadura su equipo no puede caer en ese tipo de desconcentraciones, pues lo más seguro es que lo paguen carísimo. Palmeiras, vigente subcampeón de la Copa Libertadores, no se guardó nada y jugó con sus habituales titulares, algo que finalmente se notó en el marcador final, con un cuadro local sin reacción clara pese a que también tuvo chances en el complemento.

“Hay que reconocer que contra equipos como Palmeiras no podemos cometer esos errores porque son cruciales. Estábamos bien los primeros 25 minutos, luego llegó el gol y nos desordenamos. En el segundo tiempo también iniciamos mejor, pero cuando estábamos en ataque sufrimos el segundo tanto, que fue difícil de revertir”, sostuvo en conferencia de prensa.

Zé Ricardo lamentó los errores defensivos frente a Palmeiras. (Foto: Getty Images)

El entrenador brasileño confía en que su equipo pueda revertir este resultado en su siguiente encuentro, donde visitarán a Junior en suelo colombiano: estamos hablando de un rival directo al que están obligados a vencer. “El grupo es difícil, pero dependemos de nosotros mismos. En el próximo encuentro vamos a planificar lo mejor para conseguir el resultado”, añadió.

Sporting Cristal no tendrá descanso tras este enfrentamiento con Palmeiras, pues este sábado deberá visitar a Alianza Lima por una nueva fecha del Torneo Apertura. Aunque los bajopontinos están lejos de la lucha por el primer certamen de la temporada, se trata de un clásico y en la interna lo tomarán como tal. Eso sí, el comando técnico tomará como lección todo lo que vivieron frente al ‘Verdao’.

“Ahora pensamos en el sábado por la Liga 1. El equipo sabe que hizo un buen partido ante un rival como Palmeiras, pero no podemos equivocarnos. Los dos goles llegaron cuando teníamos la pelota y su arquero también tuvo una gran noche. Debemos aprender y mejorar para lo que viene”, puntualizó.

Sporting Cristal perdió el liderato del Grupo F tras su derrota ante Palmeiras. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su última derrota por 2-0 ante Palmeiras por la Copa Libertadores, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Lima, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 9 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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