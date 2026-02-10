El ambiente de Copa Libertadores ya se respira en la capital con la llegada del Sportivo 2 de Mayo al aeropuerto, y su entrenador no tardó en calentar la previa del duelo decisivo. Eduardo Ledesma pisó suelo peruano con la confianza a tope tras la ventaja obtenida en la ida, pero lejos de mostrarse tímido ante el escenario que le espera en La Victoria, lanzó una advertencia directa a su rival. El estratega paraguayo aseguró que el favoritismo de Alianza Lima puede convertirse en un arma de doble filo, pues la ansiedad de la hinchada y el momento institucional del club ‘íntimo’ jugarán su propio partido en las tribunas.

Hace apenas una semana, la ciudad Pedro Juan Caballero, vivió una gran fiesta tras la primera victoria conseguida en la historia del club. Algo que quizá no estaba en los planes de muchos, pero que aún mantiene viva la esperanza de seguir avanzando etapas en este torneo internacional, por lo que tienen el foco claro sobre lo que será el partido de vuelta.

El técnico del ‘Gallo Norteño’ dejó en claro que su planteamiento no será defensivo ni vendrán a especular con el reloj en tierra ajena. “Sabemos que no hay mañana, así que tenemos que estar con todas las luces encendidas”, declaró Ledesma, demostrando que mentalmente el equipo está preparado para jugar una final adelantada.

Alianza Lima vs 2 de Mayo | Foto: AFP

La consigna del cuadro guaraní es defender el 1-0 logrado como locales, pero con inteligencia y carácter para no dejarse pasar por encima. “La ventaja es importante, vamos a sostenerlo y venimos a sacar la clasificación”, sentenció el DT con total firmeza ante los medios que lo abordaron en el aeropuerto.

Ledesma utilizó la condición de no ser el elegido favorito, como una fortaleza psicológica para liberar a sus jugadores de cualquier estrés innecesario. “Somos un club debutante en esta copa tan importante... creo que te saca toda mochila que uno pueda cargar”, explicó sobre la tranquilidad con la que afrontan el reto histórico.

El entrenador reconoció la diferencia de planteles, pero señaló que eso les juega a favor al no tener nada que perder ante la crítica internacional. “Jugar contra jugadores de jerarquía, que prácticamente nadie te da como posible vencedor... te saca la presión”, argumentó, trasladando toda la obligación de ganar al cuadro blanquiazul.

Analizando fríamente las probabilidades, el paraguayo admitió que las apuestas están del lado de los peruanos por historia y localía. “En los papeles ellos son los favoritos”, reconoció Ledesma, aunque inmediatamente matizó esa afirmación con la realidad actual que vive su oponente de turno.

Alianza Lima vs 2 de Mayo | Foto: AFP

Fue aquí donde lanzó el dardo más afilado, apuntando a la fragilidad emocional del rival y el clima hostil que se puede generar si las cosas no les salen bien. “La presión de Matute será en contra de ellos, pues están en un momento duro del club y sabemos que no están bien”, disparó sin anestesia.

Con la estrategia psicológica desplegada y el equipo concentrado, 2 de Mayo espera dar el segundo golpe en Lima para silenciar el estadio. Ledesma confía en que si logran desesperar a Alianza en los primeros minutos, la clasificación a la siguiente fase de la Libertadores estará cada vez más cerca de Paraguay.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El encuentro entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo se disputará este miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva, programado para las 7:30 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, y seis horas más en España.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs 2 de Mayo?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Del mismo modo, Telefe también cuenta con los derechos de televisación. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR