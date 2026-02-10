La posibilidad de ver nuevamente a Jean Deza en la Liga 1 ha generado un revuelo inmediato en Cajamarca, donde el talento y la polémica parecen estar a punto de cruzarse en este mercado de pases. Carlos Bustos, actual estratega de UTC, rompió su silencio para abordar los fuertes rumores que vinculan al ‘Ratón’ con el cuadro norteño, reconociendo que existe un interés real pero que la operación está lejos de ser sencilla o automática. El técnico argentino admitió haber conversado personalmente con el atacante, quien busca redimirse en el fútbol profesional.

Pese a la innegable calidad técnica que posee el exjugador de la selección, su llegada no es un cheque en blanco y debe pasar por el filtro riguroso de la directiva. El entrenador fue cauto al señalar que, aunque hubo un acercamiento directo y sincero entre las partes, la última palabra la tendrán quienes manejan el presupuesto.

Recién tras aclarar el panorama, Bustos ofreció detalles de la charla en L1 MAX: “No está confirmado su fichaje. Yo he hablado con él. Él la verdad que quisiera una nueva oportunidad, pero es una decisión del club”. A lo que agregó con empatía: “A mí sí me gustaría tenerlo, obviamente que él sabe. El tiempo pasa, los jugadores muchas veces, como todos en la vida, nos equivocamos”.

Jean Deza jugó durante el 2019 en el 'Gavilán Norteño'. (Foto: UTC)

Una de las grandes interrogantes que plantea el comando técnico es la adaptación del futbolista al estilo de vida en provincia, un entorno que suele ofrecer más libertades que la capital. Para Bustos, la gestión del tiempo de ocio es fundamental para un profesional, y teme que la falta de una rutina absorbente pueda jugar en contra de la concentración y el rendimiento del plantel.

El argentino graficó esta preocupación comparando las rutinas diarias: “En Lima de repente te vas a las 6 de la mañana y vuelves a las 3 o 4 de la tarde a la casa. Acá es bien diferente... aquí tenemos demasiado tiempo libre también”. Esta advertencia busca prevenir situaciones extradeportivas que en el pasado han alejado a Deza de su mejor nivel competitivo.

Otro aspecto que inquieta al cuerpo técnico es la inactividad reciente del atacante, quien no ha realizado una pretemporada formal a la par de un equipo. La sinceridad del jugador fue valorada durante la conversación privada, pero la realidad física es un obstáculo tangible que deberán sortear si desean que sea un refuerzo útil para el Torneo Apertura.

Al respecto, el DT fue transparente sobre la condición del jugador y las reglas de juego: “Ha sido muy honesto conmigo... No estaba entrenando, eso también me aflige, porque uno lo quiere tener rápidamente”. Y sentenció sobre la conducta: “La parte disciplinaria es principal. Si se adapta a todas las personas, a veces necesitamos una oportunidad más. Pero tampoco negociamos nada”.

Carlos Bustos dirigió a Alianza Lima entre el 2021 y el 2022. (Foto: Alianza Lima)

Carlos Bustos y su deseo de volver a Alianza Lima

Bustos aprovechó para recordar con cariño su paso por La Victoria, donde tocó la gloria en la temporada 2021. El estratega argentino valoró el tiempo compartido con la institución blanquiazul, defendiendo el mérito de un título que ganaron a pulso contra todo pronóstico en un año atípico para el club.

Mirando hacia el futuro, el técnico no descartó tener una segunda etapa en el banquillo íntimo. “Le tengo mucho cariño a Alianza Lima... puede ser que en algún momento vuelva. Sin ser el mejor equipo de la competencia, nosotros fuimos campeones”, sentenció, dejando la puerta abierta a un posible retorno.

