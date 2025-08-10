Palmeiras no vive un buen presente. Viene de quedar eliminado en la Copa Brasil ante Corinthians, uno de sus rivales más acérrimos, y los cuestionamientos y críticas señalaron al técnico Abel Ferreira como el principal responsable. Incluso, luego del último partido ante el ‘Timao’ se vieron en los exteriores al estadio unas banderolas pidiendo la salida del DT. Sin embargo, la directiva respaldó al entrenador y confían en revertir la situación ante Universitario, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Abel Ferreira pidió un refuerzo más y la directiva está a punto de cumplirle. El arquero Carlos Miguel, procedente del Nottingham Forest de la Premier League, está en negociaciones avanzadas para llegar al ‘Verdao’, según Globoesporte. Se espera que el club pague 4 millones de euros por el portero de 26 años, a cambio de un contrato de cinco años.

“El portero de 2,04 metros de altura ahora espera la autorización para definir los detalles de su viaje a Brasil, que debería concretarse la próxima semana. Desde que llegó a Inglaterra, el portero sólo ha jugado tres partidos y ahora está pensando en irse, pensando en una oportunidad con la selección brasileña en vísperas del Mundial de 2026″, señala el mismo medio.

El arquero Carlos Miguel apenas jugó tres partidos con Nottingham Forest. (Foto: Getty Images)

De todos modos, se trata de un golpe sobre la mesa de Palmeiras sobre Corinthians, pues Carlos Miguel en Brasil solo había jugado en el ‘Timao’. En principio, el arquero peleará el puesto con Weverton, quien es el titular y habitual convocado a la Selección de Brasil. La lucha por el titularato será intensa en el cuadro brasileño.

Eso sí, la lista de buena fe para los octavos de final de la Copa Libertadores cerró el pasado viernes 8 de agosto, por lo que Carlos Miguel no podrá atajar ante Universitario de Deportes tanto en la ida como en la vuelta. En caso Palmeiras siga su camino en la Copa, el ‘1′ podrá ser inscrito para un eventual cruce de cuartos de final.

Cabe mencionar que Palmeiras sufrió una serie de bajas en este mercado de pases, post Mundial de Clubes, donde destacan la salida del volante colombiano Richard Ríos al Benfica de Portugal y el delantero brasileño Estevao al Chelsea. En contraparte llegó desde la Premier League el extremo paraguayo Ramón Sosa, con pasado en Nottingham Forest, y ahora otro jugador del mismo equipo, como es el arquero Carlos Miguel.

Con la mayoría de titulares, Palmeiras enfrentará esta tarde a Ceará en el Allianz Parque, por la fecha 19 del Brasileirao, buscando cortar una mala racha de tres partidos sin ganar. Con algunas ausencias por lesión, el once será el mismo que viene de enfrentar a Corinthians: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael y Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista y Mauricio; Facundo Torres, Sosa y Vítor Roque.

Abel Ferreira viene siendo fuertemente criticado como técnico de Palmeiras. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Universitario vs. Palmeiras?

La llave por octavos de final de la Copa Libertadores tendrá a Universitario como local en el primer partido; es decir, recibirá a Palmeiras en el Estadio Monumental y cerrará como visitante en el Allianz Parque.

El primer duelo está pactado para el jueves 14 de agosto a las 7:30 p.m. (hora peruana), mientras que el compromiso de vuelta en Brasil, será tan solo una semana después, el jueves 21 de agosto a la misma hora en el horario nacional, 7:30 p.m.

TE PUEDE INTERESAR