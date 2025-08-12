Luego de quedar eliminado en octavos de final de la Copa Brasil ante su archirrival Corinthians, la victoria del último fin de semana con remontada incluida ante Ceará (2-1) calmó las aguas en Palmeiras. El equipo paulista se consolidó en el tercer lugar del Brasileirao -a un punto de Cruzeiro y a cuatro del líder Flamengo- y quedó listo para afrontar la llave de octavos de final de la Copa Libertadores ante Universitario de Deportes, todavía en medio de un clima hostil para el ‘Verdao’. Se habla de que su DT Abel Ferreira, multicampeón con el club, podría perder el puesto en caso quede eliminado.

Si bien la directiva le dio su respaldo al entrenador portugués, los medios brasileños señalaron que todo dependerá del futuro del equipo en el Brasileirao y la Copa Libertadores. Por ello, y como señal de confianza, la gerencia deportiva de Palmeiras reforzará al plantel con dos nombres de peso. El primero es el arquero Carlos Miguel, procedente del Nottingham Forest y que regresará a Brasil para pelear un lugar en el ‘Scratch’.

Y el segundo, a falta de confirmación, sería el paraguayo Julio Enciso. “Palmeiras está interesados en el extremo de Brighton, Julio César Enciso. Han iniciado conversaciones para intentar ficharlo”, publicó Nicolò Schira, periodista especializado en mercado de fichajes, en su cuenta de X.

Julio Enciso jugó la última temporada en Ipswich Town de la Premier League, cedido por Brighton. (Foto: Getty Images)

Con 21 años, Enciso es una de las mayores promesas del fútbol paraguayo. En 2022, apenas con la mayoría de edad, Libertad vendió su pase al Brighton de Inglaterra por cerca de 12 millones de euros. Tras dos temporadas y medio en las ‘gaviotas’, jugó este último semestre cedido en el Ipswich Town, también de la Premier League.

De hecho, no será una operación sencilla pues Brighton buscará recuperar la mayor cantidad de dinero invertido por el paraguayo hace tres años, pero Palmeiras confía en cerrar la negociación e inscribir a dicho jugador en Copa Libertadores para una eventual llave de cuartos de final, en caso elimine a Universitario.

De concretarse, sería el tercer fichaje del ‘Verdao’ en este mercado de pases luego del también paraguayo y compañero de selección Ramón Sosa, delantero procedente del Nottingham Forest de Inglaterra a cambio de 12 millones y medio de euros, y el defensa brasileño Khellven, comprado en 6 millones al CSKA Moscú de Rusia.

El paraguayo Ramón Sosa fue el primer fichaje de este mercado de pases del Palmeiras. Podría reencontrarse con Julio Enciso. (Foto: Getty Images)

Dos cambios en la convocatoria ante la ‘U’

De cara al partido ante Universitario de Deportes, Palmeiras realizó dos cambios en su lista de buena fe para la Copa Libertadores. Incorporó a los mencionados refuerzos Ramón Sosa y Khellven, fichados durante el presente mercado de pases, en lugar del delantero Estêvão -vendido al Chelsea inglés- y al lateral derecho Mayke, quien se marchó al Santos de Brasil.

Según la programación de la CONMEBOL, Universitario y Palmeiras se verán las caras por los octavos de final de la Copa Libertadores primero este jueves 14 de agosto, a las 7:30 p.m. en el Estadio Monumental. La vuelta se llevará a cabo en el Allianz Parque, el jueves 28 de agosto a la misma hora.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

Abel Ferreira, DT del Palmeiras, se juega el puesto ante Universitario por Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR