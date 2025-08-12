Sporting Cristal ha tenido un repunte importante en este arranque del Torneo Clausura y eso no solo se explica en su liderato en la tabla de posiciones, sino también en la valla invicta que ostenta hasta ahora. En medio de estos buenos resultados, el nombre de Ian Wisdom ha destacado con luz propia y el último fin de semana se lució anotando el gol del triunfo sobre Melgar.

Su efusiva celebración frente al Extremo Celeste graficó su hinchaje por Sporting Cristal y fue la imagen de un jugador que está disfrutando de su buen momento. A sus 19 años, Ian se ganó la confianza de Paulo Autuori y se ganó su titularidad a pulso, algo que le ha permitido tener continuidad y afianzarse como uno de los mejores prospectos salidos de la cantera rimense.

A raíz de su último tanto ante el ‘Dominó’, Wisdom charló con Fútbol Como Cancha y reveló que su esfuerzo en los entrenamientos le ha dado la posibilidad de convencer a Autuori para meterse a la oncena titular. “Feliz por el triunfo, fue un partido bastante importante. Con todos los entrenamientos hemos ido ganando confianza para sumar minutos en el once”, explicó

En esa misma línea, contó que el entrenador brasileño fue muy claro desde su llegada y arropó a los más jóvenes para que tengan la seguridad de que iban a tener minutos. “Desde que el ‘profe’ llegó, se comunicó con todos y, en especial, con los jóvenes, diciéndonos que dependía de nosotros y que él confiaría en nuestro rendimiento para seguir teniendo minutos”, añadió.

Para Ian Wisdom fue inevitable no mirar al pasado y recordar a Jorge Cazulo, cinco veces campeón nacional con Sporting Cristal y que en su momento le dio la confianza para subir al equipo de reserva. De la mano del ‘Piki’, quien lo llamó tras su gol a Melgar, el mediocampista salió campeón en esa categoría en el 2023.

“Le tengo mucho cariño. Él me subió a reserva en Sporting Cristal y es uno de los entrenadores que más confianza me ha dado. Hasta hoy seguimos en contacto; ayer (el domingo) me llamó para felicitarme por el partido y me dio consejos para seguir mejorando”, contó.

Siendo joven aún, Ian sabe que necesita el respaldo de los más experimentados para seguir creciendo; por eso valora mucho el hecho de compartir vestuarios con Yoshimar Yotún. “Para mí representa un sueño jugar a su lado. Al ser posiciones similares, los consejos que me da son muy valiosos. Es increíble compartir el día a día con él, estar en el mismo camerino y disputar partidos juntos”, acotó.

“Converso mucho con ‘Yoshi’, quien es un ídolo para mí. Llegué al club en 2018, tras un paso por Regatas, y siempre fui hincha de Cristal. Mis padres iban al estadio desde la época de Julinho y otros ídolos celestes”, sostuvo Ian, reafirmando su hinchada por el club rimense a raíz de lo que su familia le fue inculcando desde niño.

En Sporting Cristal saben que no pueden descuidarse en esta etapa del campeonato, sino les darán espacio a Universitario y Cusco FC para que los desplace en la tabla de posiciones. Ian Wisdom lo tiene muy claro y es consciente que deben sostener este nivel hasta el final de temporada si quieren salir campeones.

“Debemos aprovechar cada partido. Dependemos de nosotros, desde la primera hasta la última fecha buscaremos los tres puntos. Los refuerzos que han llegado nos ayudan mucho (Miguel Araujo, Luis Abram y Cristian Benavente), hemos mejorado en defensa y sabemos que debemos crecer también en ataque”, finalizó.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 1-0 a Melgar, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Binacional, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 16 de agosto desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

