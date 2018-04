Real Garcilaso no tuvo el primer tiempo deseado ante Nacional en Montevideo por la Copa Libertadores 2018. Cuando parecía que el cero iba a predominar en la primera etapa , los uruguayos abrieron el marcador con un golazo.

Y no pudo ser de otra manera que no sea de pelota. La defensa cusqueña no dejaba pasar ni al aire. Hasta que el árbitro le concedió un tiro libre al Nacional a pocos metros del área en sentido frontal.

El volante Sebastián Rodríguez fue al cobro. Con disparo de derecha, superó la barrera y clavó el balón en el ángulo inferior del arco de Real Garcilaso. El meta Christian Ortiz se quedó sin reacción.

► Con Quevedo: el once que Alianza Lima preparó para dar el golpe en Barranquilla [FOTOS]

Real Garcilaso tendrá que arriesgar más en la etapa complementaria. Este resultado no le sirve si quiere mantener sus chances intactas de pasar de fase en el grupo 6 de la Copa Libertadores.

Los cusqueños y Alianza Lima son los únicos representantes peruanos en la Copa Libertadores. El turno de los íntimos será este jueves cuando visiten al Junior de Colombia en Barranquilla.

TE PUEDE INTERESAR

​Universitario: Raúl Fernández se perfila para ser titular ante Cristal con tremenda tapada [VIDEO]