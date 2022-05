Esta semana arrancó los trabajos de la Selección Peruana, con miras al repechaje a Qatar 2022. No obstante, los jugadores que militan en Alianza Lima y Sporting Cristal se unirán después de sus partidos por la Copa Libertadores. Uno de ellos es Ángelo Campos.

El guardameta íntimo se mostró contento por ser considerado nuevamente para la ‘bicolor’, considerando la oportunidad como una meta realizada: “Es algo muy lindo, muy soñado, desde el primer día que llegué a la selección sigo sin creerlo pero me pone muy contento estar ahí y estoy con todas las ganas de disfrutar estos momentos”.

Asimismo, antes de partido hacia Buenos Aires, ciudad donde se llevará a cabo el partido frente a River Plate, por la sexta y última fecha de la fase de grupos en la Libertadores, expresó su agradecimiento a la hinchada. “Los hinchas siempre están, son incondicionales”, agregó antes de ingresar al aeropuerto.

Alianza Lima medirá fuerzas frente al cuadro ‘millonarios’ este miércoles en el Monumental de Núñez a partir de las 7:00 p.m. Tras ello, el equipo retornará a la capital y los jugadores que fueron llamados al combinado nacional, entre ellos Christian Ramos, Jairo Concha y el mismo Campos, se unirán a la concentración desde este viernes.

Pensando en River Plate

Quien también se pronunció sobre el partido que resta en la Copa Libertadores fue Josepmir Ballón, quien sostuvo que “no estamos cerrando bien la Copa, porque no hemos logrado el objetivo. No se puede de hablar de cerrar bien un torneo, cuando no se logra un objetivo, más cuando estás en un equipo grande”.

Agregó a ello que “somos conscientes de lo que es estar en Alianza y de lo que no hemos conseguido en esta Copa. Hay que tomarlo de alguna manera como aprendizaje para lo que viene”. Finalmente, concluyó sobre los duelos restantes que “sea River, con respeto lo digo, sea Ayacucho FC, o Cienciano, todos los partidos son una final y tenemos que tomar los partidos así”.





