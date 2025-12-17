Con la temporada 2025 finalizada, empieza la pelea por la Copa Libertadores 2026. Sporting Cristal y Alianza Lima jugarán fases previas, por lo que conocerán su destino lo más pronto para iniciar la planificación de partidos. La Conmebol estableció una fecha de sorteo inicial, donde se conocerán también los futuros enfrentamientos. En la siguiente nota entérate cómo se definirá el destino de los equipos peruanos.

Universitario de Deportes se corono campeón de la Liga 1, quedándose como Perú 2; mientras que Cusco FC, será Perú 2. Ambos irán directo a la fase de grupos, por lo que definirán su ubicación en la competencia en marzo de 2026. Sin embargo, hay dos equipos que están próximos a conocer su destino: Alianza Lima y Sporting Cristal.

Desde la Fase 1, Alianza Lima buscará nuevamente meterse a la etapa de grupos. No será una tarea fácil, teniendo en cuenta que no terminaron la temporada de la mejor manera con temas de indisciplina y la salida de Néstor Gorosito como DT para la llegada de Pablo Guede.

Sporting Cristal, por su parte, estuvo cerca de meterse como Perú 2 a pesar de su irregular temporada. En el último tramo, alcanzaron el Perú 3 para jugar desde la Fase 2 en la Copa Libertadores. De superar dos llaves, se meterán a la etapa de grupos. Aún esperan conocer a su rival.

Entre los posibles rivales que podría enfrentar Alianza Lima en esta primera instancia aparecen clubes como Sportivo 2 de Mayo de Paraguay, Juventud de Las Piedras de Uruguay y Deportivo Táchira de Venezuela, además de equipos bolivianos y ecuatorianos que aún deben definir su ubicación final en los bombos según el ranking Conmebol.

El sorteo también servirá para establecer el camino del denominado Perú 3, plaza que corresponderá al equipo que no logró el pase directo a fase de grupos. En ese sentido, Cristal conocerá en esta ceremonia a su primer rival internacional del 2026.

¿Cuándo será el sorteo de la Copa Libertadores?

Los detalles logísticos de la ceremonia han sido confirmados a través de los canales oficiales. Según informó la cuenta de la Conmebol Libertadores, el sorteo de las rondas preliminares se llevará a cabo el próximo jueves 18 de diciembre. La cita está pactada para iniciar a las 10:00 a. m. (hora peruana) y tendrá lugar en la sede central de la entidad, ubicada en Luque, Paraguay.

¿En dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores?

El sorteo oficial de la fase preliminar de la Copa Libertadores, será transmitido por ESPN, disponible en operadoras como Movistar TV, Claro TV, DIRECTV, entre otros. Asimismo, podrás seguir la cobertura completa del minuto a minuto, incidencias, y conocerán los rivales en la web de Depor.

