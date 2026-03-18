Después de haber recorrido un largo camino como representante de Perú 3 en la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal consiguió el boleto para meterse a la fase de grupos, por lo que este jueves 19 de marzo conocerá a sus rivales en el certamen continental. En medio de inicio irregular en la Liga 1, los rimenses no quieren que se vuelca a repetir la historia de los últimos años en este tipo de torneos.

Este sorteo se llevará a cabo en las instalaciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), ubicada en Luque, Paraguay. Hasta aquí llegarán los representantes del conjunto cervecero, quienes estarán al tanto de los rivales que tendrá el equipo de Paulo Autuori en la fase de grupos.

Haciendo una mira a la participación de Sporting Cristal en la última Copa Libertadores, hay que señalar que terminaron últimos del Grupo G, por detrás de Bolívar, Cerro Porteño y Palmeiras. Los celestes apenas ganaron un partido, empataron otro y perdieron cuatro, cerrando su participación internacional del año pasado con seis goles a favor y 16 en contra.

Cristal está ubicado en el Bombo 4 como equipo proveniente de las fases previas, tales como Barcelona SC, Deportes Tolima y Deportivo Independiente de Medellín. Asimismo, en esta lista también están la Universidad Central de Venezuela, Platense, Independiente Rivadavia y Mirassol de Brasil.

Hay que mencionar que existe la probabilidad de que los rimenses enfrenten a Universitario de Deportes o Cusco FC en esta fase de grupos. Si bien el reglamento del sorteo de la Copa Libertadores establece que dos clubes de un mismo país no pueden chocar entre sí, está excepción se rompe si uno de estos equipos proviene de las fases previas, tal es el caso de los bajopontinos.

Un detalle no menor es que en las últimas semanas se ha hablado mucho acerca del ‘9’ titular de Sporting Cristal, donde la hinchada ha hecho sentir su voz de protesta frente al bajo nivel mostrado por Felipe Vizeu, exigiendo que el club haga un esfuerzo y utilice su séptimo cupo de extranjero del torneo local para fichar a un goleador del exterior pensando en la Copa Libertadores. Sin embargo, la decisión de Paulo Autuori pesó más y esto no terminó sucediendo.

Bombos de la Copa Libertadores 2026:

Bombo 1

Flamengo (campeón)

Palmeiras (1)

Boca Juniors (4)

Peñarol (5)

Nacional (8)

Liga de Quito (10)

Fluminense (11)

Independiente del Valle (16)

Bombo 2

Libertad (17)

Estudiantes de La Plata (18)

Cerro Porteño (20)

Lanús (21)

Corinthians (22)

Bolívar (23)

Cruzeiro (29)

Universitario de Depores (32)

Bombo 3

Junior de Barranquilla (34)

U. Católica de Chile (35)

Rosario Central (48)

Independiente Santa Fe (53)

Always Ready (64)

Coquimbo (82)

Deportivo La Guaira (114)

Cusco FC (142)

Bombo 4

Universidad Central (179)

Platense (223)

Independiente Rivadavia (sin ranking)

Mirassol (sin ranking)

Barcelona (de fase 3)

Sporting Cristal (de fase 3)

Deportes Tolima (de fase 3)

Independiente Medellín (de fase 3)

Grupo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores:





Grupo Por confirmar Por confirmar Por confirmar Sporting Cristal (Perú)





Calendario de Sporting Cristal en al Copa Libertadores:

Partido 1: Por confirmar

Partido 2: Por confirmar

Partido 3: Por confirmar

Partido 4: Por confirmar

Partido 5: Por confirmar

Partido 6: Por confirmar

¿Dónde se verán los partidos de Sporting Cristal en la Copa Libertadores?

Los partidos de Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores serán transmitidos por la señal exclusiva de ESPN, canal con los derechos de televisación para toda Latinoamérica. Este está disponible en cableoperadores como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium.

¿Cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo este jueves 19 de marzo a las 6:00 p.m. (hora peruana) en la sede la CONMEBOL en Luque, Paraguay.

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