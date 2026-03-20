Después de terminar la temporada 2025 como Perú 3, habiendo perdido los play-offs por el subcampeonato a manos de Cusco FC, Sporting Cristal logró su objetivo de meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores, dejando en el camino a 2 de Mayo y Carabobo FC. Así pues, tras el sorteo llevado a cabo en Luque, Paraguay, el elenco rimense fue ubicado en el Grupo F junto a Palmeiras, Cerro Porteño y Junior de Barranquilla.

Al ser parte del Bombo 4, se sabía de antemano que Sporting Cristal no iba a tener un grupo sencillo en esta etapa del certamen continental. En ese sentido, las bolillas determinaron nuevos cruces con Palmeiras y Cerro Porteño, clubes a los que los rimenses enfrentaron en la edición del 2025.

Revisando el presente de cada uno de los rivales, encontramos que Palmeiras llega a esta Copa Libertadores líder del Brasileirao con 16 puntos luego de siete jornada, producto de cinco victorias, un empate y una derrota, además de 16 goles a favor y ocho en contra. Además, el ‘Verdao’ se llevó el Campeonato Paulista al vencer por 2-1 al Novorizontino en la final.

Hay que recordar que los dirigidos por Abel Ferreira fueron un duro contrincante para Sporting Cristal en el 2025, ya que, si bien ganaron en Lima por 3-2 y los celestes vendieron cara su derrota, en Sao Paulo la cosa fue diametralmente diferente: los aplastaron con un inobjetable 6-0. Claramente los del Rímac buscarán que esta historia no vuelta a repetirse.

Palmeiras es el vigente subcampeón de la Copa Libertadores. (Foto: Palmeiras)

Cerro Porteño, otro rival que ‘SC’ conoce muy bien por lo sucedido en la temporada pasada, llega a esta etapa del campeonato continental como sublíder de la Primera División de Paraguay con 20 puntos, por detrás de Libertad que tiene 27. En 11 partidos jugados, el ‘Ciclón’ registra seis triunfos, dos empates y tres derrotas, además de 14 goles en favor y nueve en contra.

Un detalle no menor es que, luego de perder por 2-0 a manos de Rubio Ñu, la directiva del ‘Más Popular’, no soportó la seguidilla de malos resultados y cesó a Javier Bava de su cargo como entrenador. Esto quiere decir que decir que para la fecha 1 de la fase de grupos, cuando los paraguayos tengan que visitar Lima, tendrán a otro DT en el banquillo.

Cerro Porteño clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores como campeón del Torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. (Foto: Cerro Porteño)

Cuando Sporting Cristal midió fuerzas con Cerro Porteño en la Copa Libertadores del año pasado, apenas pudo conseguir un punto: igualó por 2-2 en Paraguay y perdió por 1-0 en Lima. Los de Autuori necesitan cambiar esa tónica ya que este se trata de un rival directo si quieren soñar con pasar de ronda y coger el cupo a la Copa Sudamericana como tercero del grupo.

Por último tenemos a Junior de Barranquilla, club colombiano al que Cristal enfrentará por primera vez en su historia. En estos momentos el ‘Tiburón’ se ubica en la séptima casilla de la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2026, producto de seis triunfos, un empate y cinco derrotas. Su DT es Alfredo Arias y buscarán dar pelea para pasar a los octavos de final por encima de Cerro Porteño y los bajopontinos.

Junior se llevó el Torneo Finalización de la Liga BetPlay 2025. (Foto: Junior)

Grupo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores:

Grupo F Palmeiras (Brasil) Cerro Porteño (Paraguay) Junior (Colombia) Sporting Cristal (Perú)

¿Dónde se verán los partidos de Sporting Cristal en la Copa Libertadores?

Los partidos de Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores serán transmitidos por la señal exclusiva de ESPN, canal con los derechos de televisación para toda Latinoamérica. Este está disponible en cableoperadores como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium.

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