Sporting Cristal consiguió un triunfo clave en el último suspiro ante Cienciano por la fecha 18 del Torneo Clausura, en un partido que tuvo emociones hasta el final y que se terminó resolviendo con un gol de Martín Távara en el tiempo agregado. Más allá de la alegría por quedarse con los tres puntos en casa, Paulo Autuori, técnico del cuadro rimense, aprovechó la conferencia para ir mucho más allá del resultado y tocar un tema que considera fundamental para el crecimiento del fútbol peruano. En medio de un análisis sobre el rendimiento de sus jugadores y el aporte de los más jóvenes, el estratega no dudó en cuestionar una regla que, según él, frena el proceso formativo de los nuevos talentos.

En lo futbolístico, el encuentro mostró dos momentos distintos. Cristal comenzó dominando, sin embargo, Cienciano se puso en ventaja con un gol de Cristian Souza a los 39 minutos, pero los celestes respondieron bien y encontraron el empate al iniciar el segundo tiempo con un tanto de Leandro Sosa. El trámite se hizo más parejo en los minutos finales, hasta que el cuadro celeste encontró el tanto del triunfo en la última jugada del partido con un golazo de Távara.

Tras el pitazo final, Autuori valoró la entereza de su equipo para seguir insistiendo hasta el final. Sin embargo, el entrenador dejó en claro que su mirada va más allá del corto plazo. Para él, el proyecto debe sostenerse desde la formación y la confianza en los jugadores jóvenes, algo que enfatizó con ejemplos concretos sobre el rendimiento de los Sub-21 en la temporada.

El técnico brasileño se apoyó en cifras para explicar que Cristal ha sido uno de los clubes que más minutos les ha dado a los futbolistas jóvenes a lo largo de la campaña. Señaló que esto no es casualidad ni una imposición, sino el resultado de un trabajo interno que apunta a desarrollar talento desde la base, sin depender únicamente del mercado de fichajes.

Fue en ese punto donde lanzó la frase que marcó la conferencia. Para Autuori, la actual regla que permite la presencia de seis extranjeros en los equipos de la Liga 1 afecta directamente al crecimiento de los jugadores nacionales. “Seis extranjeros es un crimen para el fútbol peruano”, afirmó con firmeza, remarcando que traer refuerzos sin un análisis profundo puede bloquear el proceso de maduración de juveniles que tienen condiciones para consolidarse.

El entrenador también resaltó el caso de jugadores como Maxloren, a quien elogió por su lectura de juego y personalidad dentro del campo pese a su corta edad. Según Autuori, futbolistas como él deben tener espacio para competir y formarse en el alto nivel futbolistico.

Autuori no negó la importancia de sumar refuerzos de experiencia, pero enfatizó que el crecimiento sostenido de un club se construye desde adentro. Aseguró que su intención no es simplemente ganar “de cualquier manera”, sino desarrollar un modelo deportivo que permita potenciar valores del plantel y preparar bases sólidas para el futuro.

Paulo Autuori regresó a Sporting Cristal en abril 2025. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Tras la victoria ante Cienciano, Sporting Cristal volverá a tener actividad después de la fecha FIFA, cuando enfrenten a Atlético Grau en el partido válido por la jornada 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo aún no tiene fecha programada, pero se disputará en el Estadio Campeones del 36.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

