Sporting Cristal salió al gramado del Estadio Nacional con la consigna de que sí o sí debía ganar a Always Ready; no obstante, la misión era complicada: superar al rival boliviano con cinco goles a más a su favor, para así pelear la chance de ir a tanda de penales o conseguir el pase directo a la última ronda preliminar de la Copa Libertadores 2024. El partido arrancó parejo, aunque el cuadro altiplánico tomó la ventaja antes de cumplirse los 15 primeros minutos. Después, Martín Cauteruccio sacó el empate, pero igual la valla era muy alta y, pese a los dos goles adicionales que anotó el delantero uruguayo, igual no se logró la clasificación.

Respecto a cómo se vivió el partido, Gianfranco Chávez contó a los medios de prensa que “Always Ready vino para hacer su partido. Pero si los comparamos con los equipos de la Liga 1, ninguno de lo que hemos enfrentado se han tirado como ellos o hicieron tiempo, hasta los médicos. Así es el fútbol y tenemos que seguir trabajando. Tenemos una final el sábado, así que toca trabajar para sacar un buen resultado”.

Sobre el arbitraje, precisó que “creo que allá también nos perjudicó, pero no podemos echar la culpa a nadie. Nosotros somos responsables y tenemos que seguir trabajando para lo que viene”. Precisamente, esa responsabilidad también lo llevó al jugador a referirse a los hinchas que estuvieron con ellos, tanto en el estadio como en los puntos donde el equipo estuvo concentrado.

“No sé si son 30 mil los que llegaron al estadio, creo que han sido mucho más, porque hubo hinchas aquí, en casa y en todos lados. Agradecerles a todos ellos y pedirles perdón por no haberles dado la clasificación. Estoy muy triste por no haber dado una alegría a la gente que nos apoyó. Teniendo un resultado con tantos goles en contra, igual vinieron a apoyarnos, desde el minuto uno hasta el final. Eso habla mucho del hincha de Cristal, que no es solo de resultados, sino que siempre va a estar, en las buenas y en las malas”, dijo.

En un principio, Chávez no fue considerado para el choque del último martes, ya que se encontraba con una lesión. Pese a ello, el jugador admitió que “tenía que aprovechar la oportunidad que tuve para jugar, ya que la estuve deseando todo este tiempo. Ahora tengo que seguir trabajando. Es por eso que no salí el partido pasado, porque el doctor dijo que no podía, pero para el duelo de hoy [ayer] me inyecté y pude estar con mis compañeros. Era una linda oportunidad para jugar y no la desaproveché”.

Bajo esa línea, el defensa rimense ratificó su compromiso con el equipo, para mantenerse siempre a disposición del comando técnico, con miras a los siguientes compromisos. “Tengo que seguir trabajando, nunca me voy a dar por vencido. Tengo que trabajar para lo que viene, para apoyar al grupo y apoyar a mis compañeros, cuando yo no pueda jugar”, manifestó.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Luego de medirse ante el Always Ready, Sporting Cristal deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Atlético Grau, con el que se medirá el sábado 2 de marzo desde la 1:15 de la tarde (hora peruana y colombiana), en el estadio Alberto Gallardo.

Ojo, el compromiso será parte de la sexta jornada del torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, en el que el conjunto celeste se encuentra en el primer lugar de la tabla general tras obtener cuatro partidos ganados y un empate. Su rendimiento le ha llevado a obtener 13 unidades.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO