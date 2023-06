Un gol tempranero de Enrique Triverio hacía pensar lo peor, The Strongest ya lo ganaba antes de los 15′ ante un Cristal que había sentido la altura; sin embargo, el equipo de Tiago Nunes se acomodó y a los 23′, y luego de una gran jugada de Grimaldo, Brenner puso el empate; sin embargo, minutos después, Gianfranco Chávez vio la roja y dejó a los celestes con uno menos a los 31′ de juego.

Los rimenses defendieron con todo lo que pudieron el resultado, con actuaciones sobresalientes de Ignacio, Renato Solís y el resto de la zaga. Y en uno de las últimas jugadas, Yoshimar Yotún dio un pase quirúrgico para Washington Corozo, quien a punta de velocidad superó a su marca y quedó mano a mano para el 2-1 final. Cristal, que visitará a Fluminense, llegará a la última fecha con opciones de pasar a octavos de final, o en su defecto, de quedarse con el cupo a la ‘Suda’.





Roja que condicionó

Aunque Gianfranco Chávez no es de los jugadores que suele ganarse una tarjeta roja, frente a The Strongest recibió dos tarjetas amarillas y dejó con uno menos a Sporting Cristal. En media hora de juego y con el reciente empate de los celestes, el zaguero rimense se fue a los vestuarios tras dos duras entradas que el árbitro uruguayo Esteban Ostojich calificó como amonestación.

A los 11′, recibió su primera tarjeta amarilla por una entrada fuerte contra Gabriel Sotomayor y a los 31′, ocho minutos después del gol de Brenner Marlos, Chávez vio la roja tras una falta contra Enrique Triverio. El atacante boliviano recibió el balón y por detrás el defensa bajopontino intentó quitarle el balón, pero terminó barriéndolo, condicionando así al equipo celeste con 10 jugadores.

La roja a Chávez en el Sporting Cristal vs. The Strongest (Fuente: ESPN)

Una muralla

Que Ignacio Da Silva sea uno de los puntos altos de Sporting Cristal no es algo que extrañe al hincha rimense. El defensa brasileño es sin duda el mejor refuerzo de la temporada, siendo una muralla atrás, con seguridad, temple y no dejando por perdida una pelota dividida. No hay partido que no baje de los seis puntos, ya sea en el torneo local o Copa Libertadores, y en La Paz no fue la excepción.

Ignacio, que se quedó sin su compañero Gianfranco Chávez a la media hora del partido, tomó el rol de liderazgo y neutralizó por arriba y por abajo los ataques del ‘Tigre’ durante todo el partido. De acuerdo a Sofascore, el zaguero brasileño tuvo seis despejes, tres disparos bloqueados, cinco entradas efectivas; además ganó seis de nueve duelos en el suelo y cuatro de cuatro por arriba.

Está fino

Sí había un jugador que ha iniciado de temporada era resistido por el hincha rimense ese era Brenner Marlos. El delantero brasileño no convencía a la afición debido a la falta de gol en sus primeros compromisos. Sin embargo, una vez que la confianza llegó, las celebraciones no pararon, es el actual goleador del equipo en el torneo local (8) y en La Paz tuvo su primer grito en Libertadores.

Luego del 1-0 tempranero del ‘Tigre’, Cristal se empezó a acomodar en el campo y en una gran corrida de Joao Grimaldo, Brenner Marlos se movió bien hacia el espacio para recibir el balón, definir cruzado y en primera para el empate parcial. Según la calificación de Sofascore, el brasileño tuvo una nota de 7.3.

El gol de Brenner Marlos en el Sporting Cristal vs. The Strongest (Fuente: ESPN)

La pizarra del ‘profe’

Quedarse con uno menos a los 30′ de juego en La Paz y a poco de haberlo empatado fue todo un reto para Cristal, especialmente para Tiago Nunes. El técnico brasileño se vio obligado a mover la pizarra de inmediato para intentar controlar la ofensiva de The Strongest. A los 39′, sacó a Alejandro Hohberg para poner un hombre más de marca como Jesús Pretell y así intentar recuperar el balón.

Con 10 hombres, los celestes aguardaron más en su campo a la espera de algún momento para contraatacar. El equipo ya estaba cansado, por lo que Nunes volvió a hacer cambios a la hora de partido, sacó a Martín Távara por Jesús Castillo y a Jhilmar Lora por Washington Corozo para intentar refrescar la mitad de la cancha y los lados, y así tener más el balón.

Y a los 76′, agotó sus cambios sacando a Joao Grimaldo por Irven Ávila y a Brenner por Adrián Ascues. Justamente, los variantes le resultaron, Nunes arriesgó y acertó, pues de un pase de Yotún y una corrida de Corozo llegó el segundo tanto en el final para darle a Cristal la esperanza de seguir luchando tanto por los octavos de final de la Libertadores como por un cupo a la Sudamericana.

La experiencia del capitán

Hace dos meses, la relación entre técnico y plantel parecía haberse roto en Sporting Cristal, tal es así que Tiago Nunes incluso puso su cargo a disposición. En ese contexto, uno de los más criticados por los malos resultados era Yoshimar Yotún, quien no estaba en su mejor nivel, y que además era señalado como uno de los protagonistas de la ruptura con el técnico.

‘Yoshi’ no estaba en su mejor momento, pero entendió la situación y buscó puentes de entendimiento con el técnico. La calma llegó y el equipo empezó a levantarse junto al capitán. En La Paz, Yotún volvió a mostrar su experiencia y calidad para marcar los tiempos en un partido complicado, con uno menos. El ‘14′, que terminó jugando de lateral, movió los hilos de Cristal y fue determinante con el balón.

Por sus pies pasó el juego rimense y la asistencia para el 2-1. No solo eso, en momentos donde se tenía que hacer una pausa, las hacía, cuando se tenía que cubrir el balón, lo hacía, mostrando una vez más su experiencia. Según los datos de Sofascore, ‘Yoshi’ dio 26 de 29 pases acertados, mandó dos pases claves, además de una asistencia, ganó cinco de ocho duelos abajo y recibió dos faltas.

El gol de Corozo en el Sporting Cristal vs. The Strongest (Fuente: ESPN)

