Sporting Cristal y su mensaje tras la derrota en Copa Libertadores: "Juntos nos sabremos levantar"

Sporting Cristal se recuperar del golpe sufrido en su debut en la Copa Libertadores 2019. Los celestes perdieron por 5-4 ante U. de Concepción pero ya pasan la página y se concentran en su partido del fin de semana por la Liga 1. Luego será el momento de la revancha ante Godoy Cruz en Lima.

La motivación está y los celestes la expresaron a través de sus redes sociales. "Nos podemos caer, pero juntos nos sabremos levantar. Ahora más que nunca necesitamos el apoyo de todos, unidos lograremos el objetivo. ¡Fuerza Cristal!", señalaron.

El mensaje de los celestes. El mensaje de los celestes.

Luego de la derrota ante U. de Concepción, el plantel de Sporting Cristal trabajó en el Sonesta Hotel de Concepción antes del viaje de retorno a Lima para enfrentar el sábado (1.15 p.m.) a Unión Comercio por la fecha 4 de la Liga 1.

"Me quedo con el rendimiento de los jugadores, con la entrega. Con la sensación que esto recién empieza y no tenemos que aflojar", dijo Claudio Vivas en la conferencia de prensa luego del encuentro por la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal entrenó en Chile. (Prensa SC) Sporting Cristal entrenó en Chile. (Prensa SC)

Sporting Cristal disputará su segundo compromiso por el torneo internacional el próximo martes 12 de marzo ante Godoy Cruz de Argentina. El duelo se jugará a las 9.30 p.m. en el Estadio Nacional. Godoy Cruz igualó sin goles con Olimpia por el Grupo C de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal: así va el Grupo C

EQUIPO PG PE PP GF GC DG PTS 1 U. de Concepción 1 0 0 5 4 1 3 2 Godoy Cruz 0 1 0 0 0 0 1 3 Olimpia 0 1 0 0 0 0 1 4 Sporting Cristal 0 0 1 4 5 -1 0

Claudio Vivas pidió a sus jugadores aprovechar la localía. (Foto: @LaPelotaesMia /Video: @enelcamarin)

Vacílate con los divertidos memes tras el debut de Alianza Lima y Sporting Cristal en la Copa Libertadores [FOTOS]



El gol de último minuto con el que Sporting Cristal perdió ante Universidad de Concepción [VIDEO]



Sporting Cristal vs. U. de Concepción: el agónico gol del 'Chorri' Palacios



Pura calidad: el golazo de Christofer Gonzales para descontar ante la Universidad de Concepción [VIDEO]