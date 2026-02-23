La llave quedó abierta y todo se definirá en el Callao. Tras el 2-2 en la ida, Sporting Cristal y 2 de Mayo se juegan el pase a la siguiente ronda de la Copa Libertadores en un partido donde no hay margen de error. Los rimenses saben que la clasificación se definirá en casa, pero al frente tendrán a un equipo que ya demostró que puede complicar. El conjunto paraguayo no solo supo golpear primero en su estadio, sino que por momentos puso contra las cuerdas al cuadro celeste. Sin embargo, su presente inmediato no es del todo alentador. En medio de resultados irregulares, llega a Lima con la presión de dar el golpe.

El club guaraní arribó a la capital peruana sin contratiempos y compartió en redes sociales su llegada al país. “¡Hola Lima, qué gusto volver a verte!”, publicaron junto a imágenes de sus jugadores en el aeropuerto, mostrando confianza antes del choque en el Estadio Miguel Grau.

En la ida, disputada en Paraguay, el empate dejó sensaciones encontradas. Sporting Cristal logró reaccionar cuando el panorama era complicado, pero 2 de Mayo dejó claro que tiene argumentos ofensivos para hacer daño. La igualdad obliga a que la serie se defina en los 90 minutos o, de ser necesario, en la tanda de penales.

No obstante, el presente del cuadro paraguayo en su torneo local no es el mejor. Viene de caer por la mínima diferencia ante Recoleta FC, resultado que profundizó una racha negativa que arrastra desde hace varias fechas entre competencia doméstica e internacional.

Con esa derrota, 2 de Mayo acumuló cuatro partidos consecutivos sin ganar. Apenas ha sumado dos puntos en ese tramo, un registro que contrasta con la ilusión que generó semanas atrás cuando logró un triunfo resonante ante Alianza Lima, resultado que todavía es recordado por su hinchada.

Ese último festejo importante fue, precisamente, ante un rival peruano. Desde entonces, el equipo no ha logrado sostener regularidad, algo que podría pesar en un escenario exigente como el que encontrará en el Callao.

En el choque de ida empataron 2-2. (Foto: 2 de Mayo)

A nivel anímico, el plantel intentará apoyarse en lo mostrado en la ida, donde supo aprovechar espacios y complicó a la defensa rimense. Sin embargo, la falta de victorias recientes genera interrogantes sobre su capacidad para cerrar la clasificación fuera de casa.

En lo futbolístico, se espera que mantenga una base similar a la que presentó en el primer partido, apostando por un bloque ordenado y salidas rápidas. Del otro lado estará un Sporting Cristal que, empujado por su gente, buscará imponer condiciones desde el arranque.

Así, 2 de Mayo llega a la definición con más dudas que certezas en cuanto a resultados, pero con la convicción de que ya supo incomodar a los celestes. Este martes, en el Callao, tendrá la oportunidad de cambiar su racha o quedar en el camino en la Fase 2 de la Copa Libertadores.

