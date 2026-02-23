Sporting Cristal y 2 de Mayo cerrarán la serie de la segunda fase de la Copa Libertadores, este martes 24 de febrero en el estadio Miguel Grau del Callao, luego de igualan en Paraguay la semana pasada, por lo que la llave sigue abierta y, pese al favoritismo de los celestes, nada está dicho y la visita ya sabe celebrar en Perú, pues dejó en el camino a Alianza Lima.

Al respecto, el entrenador paraguayo, Eduardo Ledesma, se mostró muy optimista por lo que pueda hacer su equipo ante los dirigidos por Paulo Autuori y destacó que avanzar a la tercera ronda de la competición sería una hazaña.

“Venimos con esperanza y optimismo que podemos hacer bien las cosas y podamos llevarnos una clasificación de acá. Hoy nuevamente como entrenador tengo la chance de hacer una nueva hazaña”, dijo en declaraciones a la prensa.

“Con mucha esperanza y optimismo que esta Copa la estamos manejando muy bien, la estamos llevando bien. Hasta ahora estamos invictos, sabemos que no será fácil, ya que Cristal es un equipo grande y trataremos en este partido de estar más firmes, y sólidos para llevarnos un resultado que nos convenga”, añadió Ledesema.

En esa línea, remarcó que su equipo es muy combativo y solidario, por lo que dejarán la vida en el terreno de juego para seguir compitiendo a nivel internacional, en su estreno en este tipo de torneos.

En el choque de ida empataron 2-2. (Foto: 2 de Mayo)

Sporting Cristal llega a este choque, luego de empatar en condición de local ante Universitario por 2-2 con goles de Leandro Sosa y su capitán Yoshimar Yotún. La única baja confirmada es Luis Iberico quien fue expulsado en el duelo de ida en Paraguay.

En tanto, 2 de Mayo decidió alinear a un equipo con algunos suplentes en la última fecha de su torneo doméstico y perdió Deportivo Recoleta, por lo que es penúltimo de la clasificación con apenas 2 puntos de 18 posibles.

El partido está programado para las 7:30 p.m. (hora peruana) con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. El choque se jugará a estadio lleno, pues la dirigencia celeste informó que se agotaron todos los boletos disponibles.

TE PUEDE INTERESAR