El destino caprichoso de la Conmebol ha dejado abierta la puerta para un enfrentamiento que paralizaría al país en el escenario internacional. Sporting Cristal, instalado ya en la Fase 2 de la Copa Libertadores tras una definición de infarto en el cierre de la Liga 1, aguarda en el balcón para conocer a su oponente con el morbo a flor de piel. Y es que el sorteo ha configurado un escenario de película: podríamos tener un ‘Clásico’ continental entre celestes y blanquiazules si Alianza Lima logra superar su llave previa ante el 2 de Mayo de Paraguay. Los dirigidos por Paulo Autuori miran de reojo este desenlace, sabiendo que su debut copero podría ser nada menos que ante el viejo rival al que ya enfrentaron en instancias decisivas locales.
El partido Sporting Cristal vs. Alianza Lima/2 de Mayo aún no tiene una fecha confirmada de manera oficial, pero si se sabe que el partido de ida se estará jugando en la semana del 17 de febrero, mientras que los partidos de vuelta se disputarán una semana después; es decir, en la semana del 24 de febrero.
El choque entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima/2 de Mayo será transmitido en ESPN en todo el territorio latinoamericano, señal disponible en las señales de Movistar TV, Claro TV, DIRECTV, entre otros. Además de su versión de streaming por Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.
