Sporting Cristal afrontará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Sporting Cristal)
Sporting Cristal afrontará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Sporting Cristal)

Sporting Cristal enfrentará a Cerro Porteño por fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, marcando su estreno en el certamen continental. Revisa cuándo juegan y en qué canales ver el partido.

En desarrollo...

¿Cuándo jugarán Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

El partido de Sporting Cristal vs. Cerro Porteño, válido por la primera jornada de la Copa Libertadores 2026, se disputará durante la semana del 7 de abril y aún está pendiente de programación por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). En las próximas horas se hará oficial el calendario oficial de la fase de grupos de este certamen continental.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño será transmitido por la señal exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cable operadores como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto de este compromiso en la web de Depor.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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