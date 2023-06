Aunque aún no se ha alcanzado la meta, los celestes han recorrido un largo camino y han demostrado un gran nivel en el torneo más prestigioso de clubes del continente. Además, en la Liga 1 tampoco han desentonado, habiendo perdido solo un encuentro. Hasta el choque en Brasil, Sporting Cristal ha disputado 28 partidos en tan solo 135 días, lo cual es un ritmo impresionante.

La temporada 2023 comenzó para los rimenses el 12 de marzo contra Carlos Mannucci en Trujillo. Inicialmente, tenían programado comenzar una semana antes contra Alianza Lima, pero ese partido se les otorgó por Walk Over debido a la decisión de los blanquiazules de no presentarse. Durante estos más de cuatro meses, Sporting Cristal logró catorce victorias (incluyendo una por Walk Over), empató en diez ocasiones y sufrió solo cuatro derrotas.

Fecha Torneo Rival Resultado 22-06 Torneo Clausura Cantolao (V) 0-2 11-06 Torneo Apertura Alianza Atlético (V) 0-0 07-06 Copa Libertadores The Strongest (V) 1-2 01-06 Torneo Apertura Cienciano (L) 4-2 28-05 Torneo Apertura Sport Huancayo (V) 1-2 25-05 Copa Libertadores River Plate (L) 1-1 20-05 Torneo Apertura Cusco FC (L) 3-2 17-05 Torneo Apertura Binacional (V) 0-1 13-05 Torneo Apertura Unión Comercio (V) 1-6 07-05 Torneo Apertura UTC (V) 1-1 02-05 Copa Libertadores The Strongest (L) 1-0 28-04 Torneo Apertura César Vallejo (L) 1-1 24-04 Torneo Apertura Universitario (V) 0-2 19-04 Copa Libertadores River Plate (V) 2-4 14-04 Torneo Apertura Sport Boys (L) 1-1 05-04 Copa Libertadores Fluminense (L) 1-3 31-03 Torneo Apertura Municipal (V) 1-1 25-03 Torneo Apertura Cantolao (L) 2-0 19-03 Torneo Apertura Grau (L) 2-1 16-03 Copa Libertadores Huracán (L) 1-0 12-03 Torneo Apertura Garcilaso (V) 4-4 09-03 Copa Libertadores Huracán (V) 0-0 04-03 Torneo Apertura ADT (L) 0-0 28-02 Copa Libertadores Nacional (L) 5-1 21-02 Copa Libertadores Nacional (V) 0-2 17-02 Torneo Apertura Melgar (L) 1-0 12-02 Torneo Apertura Mannucci (V) 1-1

Los que más jugaron

Aunque cuentan con un plantel de más de 30 jugadores, hay un grupo de futbolistas que han sido constantes en las alineaciones de Tiago Nunes, acumulando más de 1500 minutos en la temporada. Gianfranco Chávez ha sido el jugador que más tiempo ha estado en el campo de juego, pero lamentablemente se perderá el enfrentamiento contra Fluminense debido a una suspensión pendiente.

La lista continúa con Ignacio Da Silva, el otro defensor central, quien posiblemente sea uno de los mejores fichajes de los últimos diez años. Desde el principio, el brasileño se ganó un lugar en la defensa de Sporting Cristal y su rendimiento sigue creciendo con cada partido. Además, encontramos al arquero Renato Solís, quien ha sido el encargado de proteger el arco de Cristal durante toda la Copa Libertadores.

Jhilmar Lora es otro jugador que tiene un puesto asegurado en la estrategia de Tiago Nunes. Como lateral derecho, ha dejado su marca de manera definitiva, relegando a Johan Madrid, quien podría buscar más minutos en César Vallejo. Por último, Brenner Marlos, el goleador en boga en La Florida, ha logrado ganarse un lugar en una posición que ha sido complicada para los celestes en el pasado reciente. Se le tuvo paciencia y ahora se ha convertido en su principal arma ofensiva.

Jugador PJ Minutos Gianfranco Chávez 26 2186 Ignacio Da Silva 25 2227 Renato Solís 24 2160 Jhilmar Lora 23 1829 Brenner Marlos 22 1612

Por el pozo millonario

Hasta el momento, Sporting Cristal ha obtenido un total de 4.7 millones de dólares en ingresos. Esta suma se debe a su participación en la Segunda Fase, Tercera Fase y Fase de Grupos de la Copa Libertadores. Además, se les han sumado 1.2 millones de dólares adicionales debido a sus dos victorias en la fase de grupos, ya que la Conmebol otorga 600 mil dólares por cada triunfo como reconocimiento deportivo.

Si Sporting Cristal logra la hazaña de clasificar entre los 16 mejores equipos del torneo, podrían obtener un ingreso adicional de $1.250.000 para sus arcas. Esto representaría el doble de lo que ganarían ($500.000) en caso de solo acceder a la etapa previa de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en caso de terminar en la tercera posición de su grupo.

Fase Monto Segunda fase US$ 500.000 Tercera fase US$ 600.000 Fase de grupos US$ 3.000.000 Mérito por victoria US$ 1.200.000

¿Qué resultados necesita Cristal?

Antes de iniciar la última jornada del Grupo D, Sporting Cristal se encuentra en la tercera posición con siete puntos. Aunque están empatados en puntos con River Plate, la diferencia de goles a favor de los argentinos les da una mejor posición. Por lo tanto, si ambos partidos terminan en empate, el equipo de Nunes quedará eliminado de la Copa Libertadores y tendrá que conformarse con disputar la Copa Sudamericana.

Esta situación implica que Sporting Cristal saldrá en busca de los tres puntos en el Maracaná. Una victoria en suelo carioca les garantizaría la clasificación sin depender del resultado en el partido entre River Plate y The Strongest en el Monumental de Núñez. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si los bolivianos logran sorprender al ‘Millonario’, Cristal se verá obligado a obtener al menos un punto contra el equipo brasileño, de lo contrario, podrían quedarse sin clasificación a ninguna competencia continental. Aquí te dejamos hasta nueve escenarios que se pueden dar.

Escenario Fluminense vs. Cristal River The Strongest Tabla Destino de Cristal 1 Local Local 1. Fluminense 2. River 3. Cristal 4. The Strongest Fase previa Copa Sudamericana 2 Empate Local 1. Fluminense 2. River 3. Cristal 4. The Strongest Fase previa Copa Sudamericana 3 Visita Local 1. River 2. Cristal 3. Fluminense 4. The Strongest Octavos de la Copa Libertadores 4 Local Empate 1. Fluminense 2. River 3. Cristal 4. The Strongest Fase previa Copa Sudamericana 5 Empate Empate 1. Fluminense 2. River 3. Cristal 4. The Strongest Fase previa Copa Sudamericana 6 Visita Empate 1. Cristal 2. River 3. Fluminense 4. The Strongest Octavos de la Copa Libertadores 7 Local Visita 1. Fluminense 2. The Strongest 3. River 4. S. Cristal Eliminado de todo 8 Empate Visita 1. Fluminense 2. The Strongest 3. River 4. S. Cristal Eliminado de todo 9 Visita Visita 1. Cristal 2. Fluminense 3. The Strongest 4. River Eliminado de todo









Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR