Sporting Cristal enfrenta este jueves 16 de abril a Palmeiras, por la segunda fecha de la Copa Libertadores del Grupo F. En ese contexto, el director general de fútbol del elenco rimense, Jullio César Uribe salió al frente para hablar sobre el presente de su institución en conferencia de prensa.

“Se viene preparando con la responsabilidad de siempre, no somos una institución que cuando ganamos nos creemos los mejores y cuando perdemos los peores, no tenemos esa forma de analizar los resultados”, indicó en un primer moomento Uribe a los medios presentes en la Florida.

En ese contexto, Uribe explicó lo que se busca en el presente ahora de la mano de Zé Ricardo, su nuevo entrenador. “Entendemos que hay un objetivo que se alcanza cuando se cumplen los diferentes pasos que hay que dar en esa búsqueda. Sabemos de nuestro compromisos de Copa Libertadores y del torneo local, donde tenemos un retraso importante que hay que compensarlo y terminar ojalá entre los 3-4 primeros para en el Clausura consolidar lo que se está haciendo en buen nivel en la Copa, donde hemos dado solo un paso bien y quedan cinco por dar”, agregó.

Asimismo, Uribe dejó en claro sobre cómo está el estado de ánimo del plantel tras el triunfo que tuvo su institución tras ganarle a Cerro Porteño en la primera fecha de la Copa Libertadores. “Hemos demostrado que cuando un equipo está unido, siempre tiene mejores respuestas y hoy estamos más unidos que nunca, sacando experiencia de los malos momentos”.

De cara al duelo de visita frente a Palmeiras manifestó lo siguiente el exjugador y actual directivo de Sporting Cristal: “No nos creemos derrotados antes de enfrentar nunca y vamos a seguir compitiendo para alcanzar lo que estamos buscando”, comentó.

Sobre la salida de Autuori

Hace unas semanas se dio la salida de Paulo Autuori en la dirección técnica y en su reemplazó eligieron a Zé Ricardo, quien debutó con triunfo frente a Cerro Porteño. En ese contexto, Uribe como directivo se refirió a ese aspecto.

“Paulo (Autuori) con sus grandes intenciones y gran capacidad profesional y calidad de persona, intentó darnos la mejor respuesta y ahora es otra etapa donde Ricardo hereda un buen grupo que ha sido trabajado con conceptos y hace los apuntes que en su interpretación se necesita hacer para tratar de alcanzar mejores resultados”, señaló.

Finalmente, Uribe explicó cómo se encuentra la interna a días de enfrentar al actual subcampeón de la Copa Libertaores. “Como grupo estamos en un buen momento porque la unión es lo que nos va a ayudar a seguir avanzando”..