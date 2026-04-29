Si bien en la Liga 1 no la pasa nada bien, ubicado en el puesto 11 con 14 puntos, la historia de Sporting Cristal en la Copa Libertadores es otra. Ayer martes los rimenses volvieron a confirmar que muestran otra cara a nivel internacional, venciendo por 2-0 a Junior de Barranquilla en el Estadio Alejandro Villanueva, colocándose momentáneamente en lo más alto del Grupo F con seis unidades luego de tres partidos disputados. Así pues, a falta del encuentro entre Palmeiras y Cerro Porteño, los celestes sostienen sus chances de clasificar a la siguiente ronda.

Zé Ricardo, quien llegó sobre la marcha para tomar el puesto dejado por Paulo Autuori, desde un primer momento enfocó todos sus esfuerzos en la Copa Libertadores y de momento eso le viene dando frutos. Aunque Sporting Cristal está fuera de la pelea por el Torneo Apertura y deberá tener un Clausura espléndido si quiere soñar con el título de la Liga 1, a nivel internacional está teniendo un año muy por encima que el 2025, donde apenas sumó cuatro puntos en seis fechas.

“Fue un partido difícil. Todos los equipos colombianos tienen velocidad y potencia. Junior, incluso con un jugador menos, nos generó mucho peligro. Es un rival que tiene un empate contra Palmeiras e intentó ganarnos”, afirmó el técnico brasileño en conferencia de prensa, dejando en claro que la superioridad numérica tras la expulsión de Jermein Peña no fue algo sencillo de asimilar para sus jugadores, pues Junior supo jugar con un hombre menos y generar peligro en el área de Diego Enríquez.

En esa misma línea, a sabiendas de que esta era su segundo partido de local en la Copa Libertadores, Zé Ricardo sabía que tenía que puntuar de a tres frente a un rival directo como el conjunto colombiano, que también estaba necesitado de puntos tras perder ante Cerro Porteño en la fecha 2. “Para nosotros era una final; por lo que intentamos jugar en la Copa Libertadores, este partido era muy importante”, añadió.

Sporting Cristal venció por 2-0 a Junior con goles de Santiago González y Catriel Cabellos. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

En otro momento de la charla con los medios de comunicación, el estratega de 54 años hizo un pedido especial a los que encabezan la organización de la Liga 1, enfocado en una mejor programación de los partidos para aquellos clubes que representan al Perú internacionalmente. Consciente de que cuenta con un plantel muy corto, el brasileño sabe que le ayudaría mucho tener un mejor calendario de encuentros.

“Pienso que se debería apoyar un poco más a los equipos peruanos que disputan la Copa Libertadores y la Sudamericana. Me parece muy importante que los clubes puedan representar bien al Perú, pero si no tenemos la posibilidad de reprogramar los partidos, no debería ser así”, acotó.

“No se trata solo de ayudar a Cristal, sino a todos los equipos que participan en torneos internacionales. De cara a las próximas temporadas, se debe trabajar en conjunto para ayudar a mejorar el fútbol peruano”, aseveró, aclarando que no se trata de un pedido exclusivo para favorecer a Sporting Cristal, sino una solicitud en favor del fútbol peruano en general.

Zé Ricardo llegó a Sporting Cristal tras la salida de Paulo Autuori. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su última victoria por 2-o sobre Junior, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 3 de mayo desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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