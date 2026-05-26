Después de varias semanas de competencia, por fin entramos a la recta final de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde los representantes peruanos definirán su destino para el segundo semestre de la temporada. De los tres clubes nacionales compitiendo internacionalmente, solo Cusco FC está fuera de carrera. Es decir, Universitario de Deportes y Sporting Cristal tienen opciones de clasificar a los octavos de final de la Libertadores o terminar terceros en sus respectivos grupos e instalarse en los play-offs de la Copa Sudamericana.

Esta sexta fecha para los peruanos comenzará este martes 26 de mayo en el Estadio Maracaná, donde Cusco FC visitará a Flamengo desde las 7:30 p.m. Los dirigidos por Alejandro Orfila llegan mermados por la cantidad de lesionados que han acumulado en los últimos días, por lo que tratarán de hacer el mejor papel posible en Río de Janeiro. No obstante, el ‘Mengao’ parte como claro favorito para hacer respetar su localía.

También a las 7:30 p.m. pero en el Estadio Monumental, Universitario de Deportes recibirá al Tolima. Los cremas llegan a esta última jornada de la fase de grupos con claras opciones de seguir compitiendo a nivel internacional: si ganan, asegurarán su presencia en los octavos de final de la Copa Libertadores; y si pierden o empatan, aunque dependerán de otros resultados, podrían meterse a los play-offs de la Copa Sudamericana.

Finalmente, el último equipo peruano en tener acciones en esta fecha 6 será Sporting Cristal, que visitará este jueves 28 de mayo a Cerro Porteño, en el compromiso programado para las 5:00 p.m. y que se disputará en el Estadio La Nueva Olla. Los rimenses necesitan ganar y esperar que Palmeiras pierda para clasificar a los octavos de final; en su defecto, si pierden y Junior no le gana al ‘Verdao’, se meterán a los play-offs de la ‘Suda’.

Grupo A con Cusco FC:

Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Puntos Flamengo 5 4 1 0 11 2 9 13 Independiente Medellín 5 2 1 2 6 5 1 7 Estudiantes 5 1 3 1 5 5 0 6 Cusco FC 5 0 1 4 4 9 -5 1

Grupo B con Universitario:

Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif. Puntos Coquimbo Unido 5 3 1 1 8 5 3 10 Deportes Tolima 5 2 1 2 7 6 1 7 Universitario de Deportes 5 1 2 2 5 6 -1 5 Nacional 5 1 2 2 6 9 -3 5

Grupo F con Sporting Cristal:

Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Puntos Cerro Porteño 5 3 1 1 4 2 2 10 Palmeiras 5 2 2 1 6 4 2 8 Sporting Cristal 5 2 0 3 6 7 -1 6 Junior de Barranquilla 5 1 1 3 4 7 -3 4

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