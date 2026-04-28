Este martes se reanuda la Copa Libertadores, específicamente con la fecha 3 del torneo continental, la cual se disputará hasta el día jueves. Uno de los partidos más atractivos de la jornada será el Sporting Cristal vs. Junior de Barranquilla, que se jugará hoy a las 9:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva.
Por su parte, Universitario de Deportes recibirá a Nacional de Uruguay en busca de sus primeros tres puntos en el certamen y con la necesidad de revertir el complicado momento deportivo que atraviesa el club crema. El encuentro se disputará este miércoles 29 de abril a las 9:00 p.m. en el Estadio Monumental.
Finalmente, cerrando la participación de los equipos peruanos en esta fecha, Cusco FC viajará a Medellín para enfrentar al DIM este jueves a las 9:00 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot, con el objetivo de conseguir su primera victoria y sumar sus primeros puntos en el torneo.
El presente de los equipos peruanos en la Copa Libertadores no es el mejor, a excepción de Sporting Cristal, que se ubica en la segunda posición del Grupo F, compartido con Palmeiras, Cerro Porteño y Junior de Barranquilla. El cuadro rimense ya consiguió sus primeros tres puntos tras derrotar 1-0 al equipo paraguayo, con gol de Felipe Vizeu.
Por su parte, Universitario y Cusco FC son los clubes peruanos que aún no han podido ganar en la competición. Los cremas registran un empate y una derrota, mientras que Cusco FC suma dos derrotas. En esta jornada, ambos buscarán sumar puntos con la intención de mantenerse con vida en el torneo continental.
Grupo A con Cusco FC:
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Dif.
|Puntos
|Flamengo
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|Estudiantes
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|Independiente Medellín
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|2
|1
|Cusco FC
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
Grupo B con Universitario:
|Equipos
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Dif.
|Puntos
|Nacional de Uruguay
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|Coquimbo Unido
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|Deportes Tolima
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|Universitario de Deportes
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
Grupo F con Sporting Cristal:
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Dif.
|Puntos
|Palmeiras
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|Sporting Cristal
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|Cerro Porteño
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|Junior de Barranquilla
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
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