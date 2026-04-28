Tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2025. (Diseño: Depor)
Tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2025. (Diseño: Depor)

Este martes se reanuda la Copa Libertadores, específicamente con la fecha 3 del torneo continental, la cual se disputará hasta el día jueves. Uno de los partidos más atractivos de la jornada será el Sporting Cristal vs. Junior de Barranquilla, que se jugará hoy a las 9:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva.

Por su parte, Universitario de Deportes recibirá a Nacional de Uruguay en busca de sus primeros tres puntos en el certamen y con la necesidad de revertir el complicado momento deportivo que atraviesa el club crema. El encuentro se disputará este miércoles 29 de abril a las 9:00 p.m. en el Estadio Monumental.

Finalmente, cerrando la participación de los equipos peruanos en esta fecha, Cusco FC viajará a Medellín para enfrentar al DIM este jueves a las 9:00 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot, con el objetivo de conseguir su primera victoria y sumar sus primeros puntos en el torneo.

El presente de los equipos peruanos en la Copa Libertadores no es el mejor, a excepción de Sporting Cristal, que se ubica en la segunda posición del Grupo F, compartido con Palmeiras, Cerro Porteño y Junior de Barranquilla. El cuadro rimense ya consiguió sus primeros tres puntos tras derrotar 1-0 al equipo paraguayo, con gol de Felipe Vizeu.

Por su parte, Universitario y Cusco FC son los clubes peruanos que aún no han podido ganar en la competición. Los cremas registran un empate y una derrota, mientras que Cusco FC suma dos derrotas. En esta jornada, ambos buscarán sumar puntos con la intención de mantenerse con vida en el torneo continental.

Grupo A con Cusco FC:

EquipoPJPGPEPPGFGCDif.Puntos
Flamengo22006156
Estudiantes21103214
Independiente Medellín20112521
Cusco FC200214-30

Grupo B con Universitario:

EquiposPJPGPEPPGFGCDif.Puntos
Nacional de Uruguay21104224
Coquimbo Unido21103124
Deportes Tolima201113-21
Universitario de Deportes201102-21

Grupo F con Sporting Cristal:

EquipoPJPGPEPPGFGCDif.Puntos
Palmeiras21103214
Sporting Cristal21012203
Cerro Porteño21011101
Junior de Barranquilla201112-11

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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