Esta semana se viene disputando la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde Universitario de Deportes, Cusco FC y Sporting Cristal siguen avanzando con sus calendarios a la espera de meterse a la pelea por un lugar en los octavos de final. De no darse esto, los representantes peruanos ven con buenos ojos quedar terceros y clasificar a los play-offs de la Copa Sudamericana, algo que les aseguraría seguir teniendo participación internacional.
Comenzando por el Grupo A, donde Cusco FC está ubicado junto Flamengo, Estudiantes de La Plata e Independiente Medellín. En su partido por la fecha 2, el cuadro dorado cayó por 2-1 ante el ‘Pincha’ en condición de visitante, registrando su segunda derrota al hilo tras haber perdido en la fecha 1 contra el ‘Mengao’.
Del mismo modo, todavía falta conocer el resultado de la visita del DIM a Flamengo, en el partido a jugarse este jueves 16 de abril desde las 7:30 p.m. en el Estadio Maracaná. Si los brasileños cumplen la lógica y se imponen en casa, serán líderes absolutos del Grupo A.
En cuanto a Universitario de Deportes, ubicado en el Grupo A junto a Deportes Tolima, Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido, su derrota por 2-0 ante este último lo dejó muy golpeado tras disputarse la fecha 2 de la fase de grupos. Los cremas tuvieron su peor partido en el año y no lograron hacer valer su localía en el Estadio Monumental.
En esta misma serie, Nacional no pasó apuros en casa para vencer por 3-1 a Deportes Tolima, colocándose, junto a Coquimbo Unido, como líder con cuatro puntos, pero con una mejor diferencia de goles. Ojo, en la próxima fecha el ‘Bolso’ visitará a Universitario, mientras que los ‘Piratas’ harán lo propio en la cancha de los ‘Pijaos’.
Finalmente, tenemos el Grupo F donde está Sporting Cristal, que durante la fecha pasada dio el golpe sobre la mesa venciendo por 1-0 a Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau, debutando con pie derecho en esta fase de grupos. A la par, Junior y Palmeiras, los otros integrantes del grupo, igualaron por 1-1.
En esta segunda jornada, Cerro Porteño se recuperó de su caída ante ‘SC y venció por 1-0 a Junior. Para cerrar esta segunda ronda de partidos, los dirigidos por Zé Ricardo tendrán una dura visita en casa del ‘Verdao’. ¿Podrán volver a Lima con un resultado positivo?
Grupo A con Cusco FC:
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Dif.
|Puntos
|Estudiantes
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|Flamengo
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|Independiente Medellín
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Cusco FC
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
Grupo B con Universitario:
|Equipos
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Dif.
|Puntos
|Nacional de Uruguay
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|Coquimbo Unido
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|Deportes Tolima
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|Universitario de Deportes
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
Grupo F con Sporting Cristal:
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Dif.
|Puntos
|Sporting Cristal
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|Cerro Porteño
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|Palmeiras
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Junior de Barranquilla
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
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