Esta semana se viene disputando la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde Universitario de Deportes, Cusco FC y Sporting Cristal siguen avanzando con sus calendarios a la espera de meterse a la pelea por un lugar en los octavos de final. De no darse esto, los representantes peruanos ven con buenos ojos quedar terceros y clasificar a los play-offs de la Copa Sudamericana, algo que les aseguraría seguir teniendo participación internacional.

Comenzando por el Grupo A, donde Cusco FC está ubicado junto Flamengo, Estudiantes de La Plata e Independiente Medellín. En su partido por la fecha 2, el cuadro dorado cayó por 2-1 ante el ‘Pincha’ en condición de visitante, registrando su segunda derrota al hilo tras haber perdido en la fecha 1 contra el ‘Mengao’.

Del mismo modo, todavía falta conocer el resultado de la visita del DIM a Flamengo, en el partido a jugarse este jueves 16 de abril desde las 7:30 p.m. en el Estadio Maracaná. Si los brasileños cumplen la lógica y se imponen en casa, serán líderes absolutos del Grupo A.

En cuanto a Universitario de Deportes, ubicado en el Grupo A junto a Deportes Tolima, Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido, su derrota por 2-0 ante este último lo dejó muy golpeado tras disputarse la fecha 2 de la fase de grupos. Los cremas tuvieron su peor partido en el año y no lograron hacer valer su localía en el Estadio Monumental.

En esta misma serie, Nacional no pasó apuros en casa para vencer por 3-1 a Deportes Tolima, colocándose, junto a Coquimbo Unido, como líder con cuatro puntos, pero con una mejor diferencia de goles. Ojo, en la próxima fecha el ‘Bolso’ visitará a Universitario, mientras que los ‘Piratas’ harán lo propio en la cancha de los ‘Pijaos’.

Finalmente, tenemos el Grupo F donde está Sporting Cristal, que durante la fecha pasada dio el golpe sobre la mesa venciendo por 1-0 a Cerro Porteño en el Estadio Miguel Grau, debutando con pie derecho en esta fase de grupos. A la par, Junior y Palmeiras, los otros integrantes del grupo, igualaron por 1-1.

En esta segunda jornada, Cerro Porteño se recuperó de su caída ante ‘SC y venció por 1-0 a Junior. Para cerrar esta segunda ronda de partidos, los dirigidos por Zé Ricardo tendrán una dura visita en casa del ‘Verdao’. ¿Podrán volver a Lima con un resultado positivo?

Grupo A con Cusco FC:

Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Puntos Estudiantes 2 1 1 0 3 2 1 4 Flamengo 1 1 0 0 2 0 2 3 Independiente Medellín 1 0 1 0 1 1 0 1 Cusco FC 2 0 0 2 1 4 -3 0

Grupo B con Universitario:

Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif. Puntos Nacional de Uruguay 2 1 1 0 4 2 2 4 Coquimbo Unido 2 1 1 0 3 1 2 4 Deportes Tolima 2 0 1 1 1 3 -2 1 Universitario de Deportes 2 0 1 1 0 2 -2 1

Grupo F con Sporting Cristal:

Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Puntos Sporting Cristal 1 1 0 0 1 0 1 3 Cerro Porteño 2 1 0 1 1 1 0 3 Palmeiras 1 0 1 0 1 1 0 1 Junior de Barranquilla 2 0 1 1 1 2 -1 1

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