La Copa Libertadores Femenina 2025 ya está en marcha y todas las miradas en el Perú se centran en lo que pueda hacer Alianza Lima en esta nueva edición del certamen continental. El cuadro íntimo, campeón del Torneo Apertura de la Liga Femenina, parte con la ilusión de dejar en alto el nombre del país y mejorar la campaña anterior, cuando alcanzó los cuartos de final. Para ello, deberá superar la fase de grupos en un escenario nada sencillo, pues le tocó compartir el grupo B junto a Boca Juniors de Argentina, Ferroviária de Brasil y ADIFFEM de Venezuela. Una verdadera prueba de fuego para el conjunto dirigido por José Letelier, que buscará dar el golpe en Buenos Aires.

El debut del cuadro blanquiazul fue ante Boca Juniors, este jueves 2 de octubre en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, desde las 2:00 p.m. (hora peruana). El conjunto argentino es uno de los favoritos de la competencia y además cuenta con la ventaja de la localía, sin embargo, las ‘blanquiazules’ lograron un empate sin goles en su debut.

Luego del estreno frente a las ‘xeneizes’, Alianza Lima se medirá contra Ferroviária de Brasil el domingo 5 de octubre a partir de las 6:00 p.m.. El elenco brasileño llega como bicampeón de la Copa Libertadores (2015 y 2020) y es considerado uno de los grandes candidatos al título. Para las íntimas será un duelo decisivo en sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda.

El cierre de la fase de grupos será el miércoles 8 de octubre ante ADIFFEM de Venezuela, nuevamente en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, desde las 4:00 p.m.. El cuadro llanero sorprendió en su país y se ganó el derecho de competir en este torneo, buscando dar pelea frente a equipos de mayor jerarquía. En el caso de Alianza, el objetivo será sumar un triunfo clave que le permita avanzar en la tabla.

El plantel blanquiazul contará con figuras conocidas como Adriana Lúcar, Sandy Dorador y Maryory Sánchez, además de los refuerzos extranjeros como Diana Borges, Karol Lins, Joyce Amara, Kaila Gomes y Estefanía González, quienes se suman a la base del equipo que domina la liga local. La lista definitiva incluye a 23 jugadoras convocadas para afrontar la competencia.

Los partidos de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina podrán ser vistos en Perú a través de Pluto TV, servicio gratuito de streaming que transmitirá todo el torneo en la región. Además, la hinchada íntima tendrá así la posibilidad de seguir de cerca cada información del equipo de La Victoria en esta nueva aventura internacional a través de la web de Depor.

Partidos de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina:

Fecha Hora Partido Estadio 2/10 FINAL Alianza Lima 0-0 Boca Juniors Estadio Nuevo Francisco Urbano 5/10 6:00 p.m. Alianza Lima vs. Ferroviária Estadio Nuevo Francisco Urbano 8/10 4:00 p.p. Alianza Lima vs. ADIFFEM Estadio Nuevo Francisco Urbano

Tabla de posiciones del Grupo “B” de Alianza Lima:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 1 0 1 0 0 0 0 1 2 Boca Juniors 1 0 1 0 0 0 0 1 3 Ferroviária 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ADIFFEM 0 0 0 0 0 0 0 0

