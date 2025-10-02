Si bien muchos aseguraron que el triunfo sobre Cusco FC en el Monumental iba a ser suficiente para asegurar el Torneo Clausura, en Universitario de Deportes no lo tomaron así y se enfocaron en ir partido a partido, sabiendo que cualquier tropiezo podría ser fatal. Así pues, sabiendo de la dificultad que siempre supone enfrentar a Alianza Atlético, equipo que supo ganarles en el Apertura, los cremas fueron cuidadosos en Trujillo y trabajaron su victoria minuto a minuto.

No fue hasta la etapa complementaria en donde, con goles de Martín Pérez Guedes y José Rivera, los dirigidos por Jorge Fossati golpearon oportunamente para quedarse con los tres puntos y volver a Lima más líderes que nunca, punteros con 27 unidades –Cusco FC quedó como escolta con 22 puntos–. Fue un triunfo valiosísimo que podría ser crucial en la lucha por el campeonato.

Fossati sabe perfectamente que el partido más importante siempre es el siguiente, algo que no deja de recalcar cada vez que es consultado por los medios de comunicación. En su última conferencia, el charrúa destacó la victoria en el Mansiche por la resistencia que tuvo Alianza Atlético y las complicaciones que les generaron.

“Le doy una importancia tremenda, siempre pensamos que el partido que viene es el más importante del año. En este caso, ante un rival que tiene una buena organización y donde hay un gran trabajo del cuerpo técnico, sin ninguna duda”, afirmó ante los medios de comunicación.

Jorge Fossati tiene contrato con Universitario hasta finales del 2025. (Foto: Getty Images)

En esa misma línea, el ‘Nono’ hizo énfasis en el hecho de que los dirigidos por Gerardo Ameli han sido un rival duro para los grandes, ya que hasta el encuentro del miércoles en Trujillo, no habían perdido frente Alianza Lima, Sporting Cristal no la ‘U’. Incluso, remarcó el triunfo que se llevaron del Monumental en la primera parte del año.

“Creo que a los grandes, hasta hoy (ayer), este equipo les había ganado o empatado, incluyéndonos a nosotros que nos ganaron en el Apertura. Con eso expreso lo que pienso del rival: es un equipo duro, que en este Clausura no ha conseguido buenos resultados, pero que hizo un gran Apertura y está ahí en la tabla acumulada”, comentó.

El exentrenador de la Selección Peruana fue autocrítico y sostuvo que en el primer tiempo cometieron algunos errores puntuales, los mismos que fueron corregidos en la etapa complementaria. “Por momentos no supimos leer el partido; se hicieron cosas que no eran las adecuadas. Se corrigió en el segundo tiempo. Basados en la solidez del equipo, que es la pelota quieta, hicimos el gol”, añadió.

Dejando atrás la algarabía y felicidad por lo hecho en suelo trujillano, Jorge Fossati apuntó al encuentro de este fin de semana frente a Juan Pablo II College, rival que también supo vencerlos en el Torneo Apertura, pero que no pasa por su mejor momento: registra tres partidos sin ganar. “Nosotros tomamos los partidos dándoles la importancia que tienen; desde ya estamos pensando en el partido del domingo”, enfatizó.

Jorge Fossati registra un título nacional con Universitario. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-0 a Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juan Pablo II College, en el partido válido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 5 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR