Si hablamos de tenis en el Perú, tenemos que mencionar a Juan Pablo Varillas. Durante muchos años fue la primera raqueta del país y un ejemplo a seguir dentro y fuera de la cancha para Ignacio Buse y Gonzalo Bueno, hoy los abanderados del equipo capitaneado por Luis Horna y que acaba de vencer a Portugal para clasificar a las Qualifiers de la Copa Davis. ‘Juanpi’ arrancó con buen pie este 2025, ganando el Challenger de Tigre en Argentina en enero, pero precisamente en esa final sufrió una lesión que lo sacó por más de cuatro meses de las canchas.

“En enero sufrí una lesión, un problema con el abductor en la pierna derecha. Después me recuperé y empecé a competir nuevamente, y en la última semana de abril comienzo a sentir un problema en la cadera, siempre he tenido esas molestias, pero nunca tuve un episodio así”, declaró el tenista en el canal de Youtube de Juan Diego Llosa.

En ese momento, Varillas viajó a Brasil para disputar el Challenger de Santos y perdió sorpresivamente en primera ronda. De hecho, se notaban sus molestias físicas. “Me hice una ecografía y sale que tenía un problema en el cartílago de la cadera, que lo tenía inflamado, aunque otros me dijeron que lo tenía roto. Fui a tres traumatólogos y todos me dijeron cosas diferentes”, agregó ‘Juanpi’.

Cuatro meses después, Juan Pablo Varillas volvió a las canchas. Llegó a semifinales en su primer torneo, el M25 de Mar del Plata en Argentina; luego segunda ronda en el Challenger de Villa María, también en suelo argentino; y superó la ‘qualy’ y cayó en el debut del Challenger de Buenos Aires ante un viejo conocido como el boliviano Hugo Dellien.

Juan Pablo Varillas fue parte de la serie entre Perú y Portugal por Copa Davis, disputando el dobles. (Foto: Gino Salinas / Tenis Al Máximo)

En ese lapso, también disputó el duelo de dobles ante Portugal, por Copa Davis, junto a Ignacio Buse, en una serie donde el ‘Colorado’ y Gonzalo Bueno ganaron en singles y le dieron la clasificación al equipo peruano. Precisamente, el objetivo de apurar su regreso y ponerse rápidamente al 100% era llegar a esta serie copera.

“Cuando yo me lesiono, tenía mucho miedo de no llegar. No quería apurarme, pero quería llegar. La Davis es una semana muy diferente a cualquier otra, y suma de cualquier otro lado. No es puntos, no es plata. Es otra cosa, involucra otros sentimientos que es representar a tu país. La Copa Davis es una de las pocas cosas que te vas a acordar por siempre de todos los partidos. Yo no me acuerdo cómo me fue en el Challenger de Buenos Aires hace seis años, pero te digo como fue la Davis con Bolivia, como fue el match-point contra Dellien en el tercer set en 2022″, agregó Varillas.

De paso, recordó una curiosa anécdota en esta última serie, donde fue la tercera raqueta peruana luego de muchísimo tiempo. “Hay que reconocer que este año (Buse y Bueno) se pusieron el equipo al hombro, yo no tengo nada que ver con lo que hizo Perú en Copa Davis 2025. Mostraron un temple que yo a su edad no tuve nunca, una madurez única para afrontar partidos que eran durísimos”, declaró al respecto.

“Cuando Lucho (Horna) va a mi habitación con ‘Nacho’ (Buse) y ‘Sancho’ (Rodrigo Sánchez, parte del cuerpo técnico), yo sabía que no iba a jugar los singles porque no estaba. Gonzalo (Bueno) venía de ganar un Challenger, ‘Nacho’ estaba en su mejor momento y yo venía con un torneo en los últimos cuatro meses. Lucho me dice que había decidido que iba a jugar el dobles y el singles 2 era de Gonzalo, y yo le dije que perfecto. Ahí yo lo miro y le digo “¿y qué se hace cuando no se juega”, porque yo siempre jugué, hace ocho años vengo jugando viernes y sábado, o sábado y domingo. ‘Nacho’ me miró y me dio la razón, tomamos todo con humor", apuntó.

Finalmente, Juan Pablo Varillas reveló su calendario para esta recta final de año. “Voy a jugar Cali (Colombia), Curitiba, Costa do Sauípe (Brasil), Guayaquil (Ecuador) y Lima. Estoy en el (Club) Terrazas de cabeza, como hace 12 años. Me costó seis años ganar mi primer partido. Es el torneo que más jugué”, finalizó.

Juan Pablo Varillas tras una épica serie ante Bolivia por Copa Davis en 2022.| Foto: Copa Davis

