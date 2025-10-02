El último miércoles, Alianza Lima vivió una noche de mucha tensión en Matute. Y es que si bien los blanquimorados no estaban haciendo un mal partido frente a Atlético Grau, el marcador decía otra cosa y los piuranos se fueron al descanso ganando por 1-0 con gol de Neri Bandiera, lo que a su vez generó mucho enojo en las tribunas, desde donde los hinchas se hicieron sentir con cánticos de enojo y reclamos hacia sus jugadores.

La situación cambió en la etapa complementaria, pues en Alianza Lima salieron predispuesto a remontar el marcador y cambiar la tónica que venían arrastrando desde la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de la Universidad de Chile. Así pues, con goles de Alan Cantero y Josué Estrada, el 2-1 fue una realidad y los tres puntos se quedaron en el Estadio Alejandro Villanueva.

Uno de los más efusivos durante el encuentro fue Paolo Guerrero, quien se enojó con sus compañeros durante el gol de Neri Bandiera y se mostró muy activo después de eso al intentar ser determinante para darle vuelta al partido. Si bien el ’34′ no marcó, apareció picoteando la pelota para asistir a Cantero en el 1-1 parcial.

Ya en frío, el atacante de 41 años dejó impresiones tras la reacción que tuvieron ante el ‘Patrimonio de Piura’, sobre todo después de su última derrota ante Cienciano. “Fue una semana dura. Después de no ganar en Cusco, era un partido que teníamos que ganar. Llegaron una vez al arco y nos hicieron gol; debemos mejorar eso. Lo que se resalta es la recuperación y la reacción del equipo”, sostuvo en zona mixta

Paolo Guerrero se sinceró y reveló que al plantel le afectó muchísimo la eliminación de la Copa Sudamericana, pues había la ilusión de seguir avanzando para pelear por estar en la final. Dentro de esa confesión, el delantero destacó la fortaleza que han mostrado sus compañeros para reponerse de este mal presente, siendo conscientes de que la temporada aún no termina.

“Hasta ahora veo a mis compañeros un poco cabizbajos; todos querían seguir adelante en la Copa. A los hinchas también les ha afectado, pero poco a poco debemos olvidarnos de ello. Ahora tenemos que enfocarnos en las fechas que faltan y en sumar todos los puntos posibles”, comentó.

El ‘Depredador’ sabe que Alianza Lima está muy lejos en la lucha por el Torneo Clausura, pero no tirará la toalla tan fácil y se puso como objetivo ganar todos los partidos restantes, esperando que eso les sirva para quedar bien posicionados en el acumulado. “Ahora toca concentrarnos en las fechas que restan para poder sumar la mayor cantidad de puntos posible”, enfatizó.

Con esta victoria en casa, los íntimos sumaron 18 puntos y se ubicaron en la cuarta casilla de la tabla de posiciones, a nueve del líder Universitario de Deportes que se sostiene en la punta con 27 unidades. Con seis partidos pendientes por disputar, los dirigidos por Néstor Gorosito necesitan seguir ganando y esperar algún tropiezo de la ‘U’, donde otro equipo se lleve el Clausura y fuerce los play-offs.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Atlético Grau, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Universidad, en el partido válido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 5 de octubre desde las 12:00 p.m. y se disputará en el Estadio Heraclio Tapia León.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

