Universitario de Deportes no pasa por su mejor momento en lo deportivo y, por consecuencia, solo hace algunas semanas atrás confirmó la desvinculación del entrenador español Javier Rabanal, quien llegó a inicios de temporada para darle un salto de calidad y competitividad internacional a los cremas, aunque no lo haya logrado durante este periodo de trabajo.

La dirigencia del club centenario optó por darle la responsabilidad inmediata a un hombre de la casa: Jorge Araujo. Sin embargo, la derrota en casa ante Alianza Atlético por la Liga 1 ha generado que el clima de inestabilidad se agudice y se concrete la salida del cargo de Álvaro Barco, quien se desempeñaba como director deportivo del club.

Sobre este, y otros temas, conversó el extrenador crema Gregorio Pérez, quien no permaneció mucho tiempo en la institución, pero que siempre está pendiente de la ‘U’ por el cariño que le tiene.

“Hace pocos días estuve con él (Fossati), pero hablamos de otros temas, no sé en definitiva cuál fue el problema para que no pudiera continuar, no tengo conocimiento profundo del tema. Lógico que un técnico con su experiencia no tenía nada que demostrar, de 3 campeonatos ganó 2, su pasaje por selección y trayectoria", dijo en el programa de YouTube Studio Fútbol.

“Todo indicaba y pensaba que iba a continuar, pero se tomó otro camino que no salió bien porque el técnico que contrataron (Javier Rabanal) ya no está y bueno se le da la oportunidad a un hombre del club (Jorge Araujo) con experiencia que conoce a profundidad“, sentenció.

Gregorio Pérez se retiro como entrenador profesional a los 76 años. (Foto: Universitario)

Como se recuerda, Gregorio Pérez llegó a Universitario a inicios del 2020, pero dejó el cargo apenas en el mes de marzo en plena pandemia. Fue notificado de la noticia cuando se encontraba en su natal Uruguay.

Luego, en setiembre de 2021 regresó a la ‘U’, luego de que la institución decidiera la salida del argentino Ángel Comizzo. Pese a que se esperaba su continuidad en 2022, el experimentado entrenador charrúa decidió poner fin a su carrera.

Cabe precisar que fue en ese año que la dirigencia que lideraba Jean Ferrari apostó por Jorge Fossati, quien tendría un exitoso paso por el club y hasta fue contratado por la selección peruana.

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